Тренер Лиона объяснил раннюю замену Яремчука в матче Лиги Европы

«Лион» проиграл «Сельте» ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (0:2) и выбыл из турнира по сумме двух встреч (1:3). Украинский форвард хозяев Роман Яремчук провел на поле всего 45 минут и был заменен.

«После красной карточки наша линия обороны снова стала состоять из четырех игроков, и нам пришлось тяжело», – заявил на пресс-конференции перед матчем с «Монако» главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека.

«Я хотел вернуться к схеме с пятью защитниками, чтобы стабилизировать оборону. А для атаки нам нужны были быстрые футболисты. Эндрик быстрее Романа, поэтому я заменил Романа. «Сельта» делала то же самое в первом матче, оставшись вдесятером. И в конце матча, когда мы вернулись к схеме с четырьмя защитниками, мы пропустили», – добавил Фонсека.

Напомним, что «Лион» играл в меньшинстве с 19-й минуты и пропустил голы в заключительной трети поединка. Яремчук забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми матчах этого сезона по всех турнирах. За «ткачей» украинец играет на правах аренды из «Олимпиакоса».