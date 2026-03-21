Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Лиона объяснил раннюю замену Яремчука в матче Лиги Европы
Лига Европы
21 марта 2026, 22:29 | Обновлено 21 марта 2026, 22:32
419
0

Тренер Лиона объяснил раннюю замену Яремчука в матче Лиги Европы

Роман не провалил первый тайм поединка с «Сельтой» и не был травмирован

21 марта 2026, 22:29 | Обновлено 21 марта 2026, 22:32
419
0
Тренер Лиона объяснил раннюю замену Яремчука в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Лион» проиграл «Сельте» ответный матч 1/8 финала Лиги Европы (0:2) и выбыл из турнира по сумме двух встреч (1:3). Украинский форвард хозяев Роман Яремчук провел на поле всего 45 минут и был заменен.

«После красной карточки наша линия обороны снова стала состоять из четырех игроков, и нам пришлось тяжело», – заявил на пресс-конференции перед матчем с «Монако» главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека.

«Я хотел вернуться к схеме с пятью защитниками, чтобы стабилизировать оборону. А для атаки нам нужны были быстрые футболисты. Эндрик быстрее Романа, поэтому я заменил Романа. «Сельта» делала то же самое в первом матче, оставшись вдесятером. И в конце матча, когда мы вернулись к схеме с четырьмя защитниками, мы пропустили», – добавил Фонсека.

Напомним, что «Лион» играл в меньшинстве с 19-й минуты и пропустил голы в заключительной трети поединка. Яремчук забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми матчах этого сезона по всех турнирах. За «ткачей» украинец играет на правах аренды из «Олимпиакоса».

По теме:
Паулу Фонсека Роман Яремчук Лион Сельта Лига Европы
Руслан Полищук Источник: ФК Лион
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем