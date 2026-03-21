Нужна операция. Осимхен выбыл на длительный срок

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен рассказал о травме, которую получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Я пошел на мяч, сблизился с защитником, у меня была свободная рука, и я не ожидал, что его колено попадет в мою руку. Я сразу не понял, что она сломана. Думал, что до конца матча боль пройдет. Когда попытался бежать, боль меня остановила – было ощущение, будто рука отваливается. Я пытался продолжить, но не смог.

Я сломал руку и должен перенести операцию. Буду вне игры максимум 5–6 недель.

Я уже не чужд таким ситуациям. Я переживал и худшее: на моем лице до сих пор около 18 винтов после предыдущей операции, и я даже не могу нормально есть правой стороной. Эта травма – лишь мелочь по сравнению с тем, что я пережил».

Особая связь с клубом? «Галатасарай» спас меня, когда я был на дне. После подписания контракта даже моя дочь привязалась к ним больше, чем ко мне. Я навсегда благодарен клубу».