Ужас в ЛЧ. Один футболист сломал предплечье, второму оторвало часть пальца

В среду, 18 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и турецкий «Галатасарай».

«Мерсисайдцы» разгромили соперника со счетом 4:1 и взяли реванш за поражение, которое потерпели неделю назад на стадионе в Турции.

Поединок в Ливерпуле оказалася неудачным для «Галатасарая» не только с точки зрения результата, но и ужасными травмами собственных футболистов.

Нидерландский нападающий Ноа Ланг вышел на поле после перерыва, но не смог доиграть матч из-за повреждения – 26-летнему футболисту оторвало часть пальца после столкновения с рекламным щитом.

Матч был остановлен на несколько минут – Ланг кричал от боли, кровь долго не могли остановить. Помощь оказывали врачи и «Галатасарая», и «Ливерпуля», игроку сразу дали кислородную маску.

Нападающего вынесли на носилках, так как нидерландец не сумел самостоятельно дойти до скамейки запасных. Ноа уже перенес операцию.

Форвард Виктор Осимхен вышел в стартовом составе, но провел на поле всего один тайм – нигериец сломал правое предплечье.

Один из ключевых игроков турецкого клуба в ближайшее время пройдет медосмотр, по итогам которого и станут известны все детали травмы.

