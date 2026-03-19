Ужас в ЛЧ. Один футболист сломал предплечье, второму оторвало часть пальца
Турецкий «Галатасарай» потерял Виктора Осимхена и Ноа Ланга в матче с «Ливерпулем»
В среду, 18 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и турецкий «Галатасарай».
«Мерсисайдцы» разгромили соперника со счетом 4:1 и взяли реванш за поражение, которое потерпели неделю назад на стадионе в Турции.
Поединок в Ливерпуле оказалася неудачным для «Галатасарая» не только с точки зрения результата, но и ужасными травмами собственных футболистов.
Нидерландский нападающий Ноа Ланг вышел на поле после перерыва, но не смог доиграть матч из-за повреждения – 26-летнему футболисту оторвало часть пальца после столкновения с рекламным щитом.
Матч был остановлен на несколько минут – Ланг кричал от боли, кровь долго не могли остановить. Помощь оказывали врачи и «Галатасарая», и «Ливерпуля», игроку сразу дали кислородную маску.
Нападающего вынесли на носилках, так как нидерландец не сумел самостоятельно дойти до скамейки запасных. Ноа уже перенес операцию.
Форвард Виктор Осимхен вышел в стартовом составе, но провел на поле всего один тайм – нигериец сломал правое предплечье.
Один из ключевых игроков турецкого клуба в ближайшее время пройдет медосмотр, по итогам которого и станут известны все детали травмы.
🚨🚨 Noa Lang's finger was detached after he collided with an advertising board. The player will undergo surgery, reports @yagosabuncuoglu.— EuroFoot (@eurofootcom) March 18, 2026
Speedy recovery to him. Lang was stretched off against Liverpool and was given oxygen. 🙏❤️ pic.twitter.com/J3fhSagKez
🚨 BREAKING :Galatasaray have confirmed that Victor Osimhen has suffered a fracture in his right forearm following a collision with Ibrahima Konaté. 💥— Speedline (@speedlinexx) March 19, 2026
Wishing him a speedy recovery! 💛🙏
pic.twitter.com/UstphIsYQm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
