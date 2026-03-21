Италия21 марта 2026, 13:17 | Обновлено 21 марта 2026, 13:18
Удинезе стал клубом, против которого Малиновский чаще всего играл в Серии А
Вспомним всех соперников украинского полузащитника в чемпионате Италии
21 марта 2026, 13:17 | Обновлено 21 марта 2026, 13:18
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграл свой 12-й матч против Удинезе в Серии А.
Как мы уже сообщали ранее, эта игра стала для украинца 200-й в топ-5 лигах, а также 180-й в чемпионате Италии.
Из этих 180 матчей рекордное количество Малиновский сыграл именно против Удинезе (12).
На этот счет вспомним всех соперников полузащитника Дженоа и сборной Украины в Серии А.
Команды, против которых играл Руслан Малиновский в Серии А (180 матчей)
- 12 – Удинезе
- 11 – Торино, Рома
- 10 – Интер, Кальяри
- 9 – Болонья, Ювентус, Лацио, Наполи, Милан, Верона
- 8 – Сассуоло
- 7 – Фиорентина
- 6 – Парма, Лечче, Сампдория
- 5 – Дженоа
- 4 – Специя, Эмполи, Салернитана
- 3 – Аталанта, Монца, Кремонезе
- 2 – Брешия, Фрозиноне, СПАЛ, Кротоне, Беневенто
- 1 – Венеция, Комо, Пиза
