  4. Удинезе стал клубом, против которого Малиновский чаще всего играл в Серии А
21 марта 2026, 13:17 | Обновлено 21 марта 2026, 13:18
Удинезе стал клубом, против которого Малиновский чаще всего играл в Серии А

Вспомним всех соперников украинского полузащитника в чемпионате Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграл свой 12-й матч против Удинезе в Серии А.

Как мы уже сообщали ранее, эта игра стала для украинца 200-й в топ-5 лигах, а также 180-й в чемпионате Италии.

Из этих 180 матчей рекордное количество Малиновский сыграл именно против Удинезе (12).

На этот счет вспомним всех соперников полузащитника Дженоа и сборной Украины в Серии А.

Команды, против которых играл Руслан Малиновский в Серии А (180 матчей)

  • 12 – Удинезе
  • 11 – Торино, Рома
  • 10 – Интер, Кальяри
  • 9 – Болонья, Ювентус, Лацио, Наполи, Милан, Верона
  • 8 – Сассуоло
  • 7 – Фиорентина
  • 6 – Парма, Лечче, Сампдория
  • 5 – Дженоа
  • 4 – Специя, Эмполи, Салернитана
  • 3 – Аталанта, Монца, Кремонезе
  • 2 – Брешия, Фрозиноне, СПАЛ, Кротоне, Беневенто
  • 1 – Венеция, Комо, Пиза
Сергей Турчак
