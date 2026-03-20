Малиновский стал вторым украинцем с 200+ матчами в топ-5 лигах
Вспомним всех украинских футболистов, сыгравших 100+ поединков в сильнейших чемпионатах
Руслан Малиновский стал вторым украинским футболистом, сыгравшим 200+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.
Свой юбилейный 200-й поединок украинец играет в 30-м туре итальянской Серии А против Удинезе.
Малиновский за свою карьеру сыграл в топ-5 лигах 115 матчей за Аталанту, 65 – за Дженоа и 20 – за Марсель.
До этого 200+ матчей среди украинцев сыграл только Андрей Шевченко – 274: 226 за Милан и 48 – за Челси.
Вспомним всех украинских футболистов, сыгравших 100+ поединков в пятерке сильнейших европейских чемпионатов.
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 200 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 65 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 135 – Виталий Миколенко (135 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
