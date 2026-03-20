Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский стал вторым украинцем с 200+ матчами в топ-5 лигах
Другие новости
20 марта 2026, 21:54
Малиновский стал вторым украинцем с 200+ матчами в топ-5 лигах

Вспомним всех украинских футболистов, сыгравших 100+ поединков в сильнейших чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский стал вторым украинским футболистом, сыгравшим 200+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Свой юбилейный 200-й поединок украинец играет в 30-м туре итальянской Серии А против Удинезе.

Малиновский за свою карьеру сыграл в топ-5 лигах 115 матчей за Аталанту, 65 – за Дженоа и 20 – за Марсель.

До этого 200+ матчей среди украинцев сыграл только Андрей Шевченко – 274: 226 за Милан и 48 – за Челси.

Вспомним всех украинских футболистов, сыгравших 100+ поединков в пятерке сильнейших европейских чемпионатов.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 200 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 65 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 135 – Виталий Миколенко (135 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
По теме:
Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Малиновский? Дженоа объявил стартовый состав на матч с Удинезе
Две причины трансфера. На Довбика появился новый претендент
статистика Руслан Малиновский Андрей Шевченко Андрей Воронин Александр Зинченко Виктор Скрипник Александр Заваров
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Футбол | 20 марта 2026, 00:01 218
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Футбол | 20 марта 2026, 07:49 3
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине

Тибо пропустит около шести недель

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20.03.2026, 10:51
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
Футбол | 20.03.2026, 20:50
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 20.03.2026, 20:32
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 64
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 2
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 20
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 19
Другие виды
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем