Малиновский стал вторым украинцем с 200+ матчами в топ-5 лигах

Руслан Малиновский стал вторым украинским футболистом, сыгравшим 200+ матчей в топ-5 европейских чемпионатах.

Свой юбилейный 200-й поединок украинец играет в 30-м туре итальянской Серии А против Удинезе.

Малиновский за свою карьеру сыграл в топ-5 лигах 115 матчей за Аталанту, 65 – за Дженоа и 20 – за Марсель.

До этого 200+ матчей среди украинцев сыграл только Андрей Шевченко – 274: 226 за Милан и 48 – за Челси.

Вспомним всех украинских футболистов, сыгравших 100+ поединков в пятерке сильнейших европейских чемпионатов.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах