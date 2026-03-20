Сыграет ли Малиновский? Дженоа объявил стартовый состав на матч с Удинезе
Украинский полузащитник выйдет на поле с первых минут
В пятницу, 20 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Удинезе».
Команды сыграют на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Тренеры команд уже определились со стартовыми составами на эту встречу. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Дженоа» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. «Удинезе» расположился на 11-й позиции, набрав 39 очков.
Стартовые составы матча Серии А Дженоа – Удинезе
