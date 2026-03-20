Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A

20 марта Дженоа потерпел поражение от Удинезе в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась со счетом 2:0.

Голами отличились Юрген Эккеленкамп и Кинан Дэвис.

Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. На 25-й минуте украинец попал в перекладину прямым ударом со штрафного.

В таблице чемпионата Италии Дженоа с 33 очками занимает 13-е место. У Удинезе 39 баллов и десятая позиция.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 20 марта

Дженоа – Удинезе – 0:2

Голы: Эккеленкамп, 66, Дэвис, 90+6