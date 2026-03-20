Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
Грифоны уступили Удинезе со счетом 0:2, Руслан провел на поле весь поединок
20 марта Дженоа потерпел поражение от Удинезе в матче 30-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась со счетом 2:0.
Голами отличились Юрген Эккеленкамп и Кинан Дэвис.
Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. На 25-й минуте украинец попал в перекладину прямым ударом со штрафного.
В таблице чемпионата Италии Дженоа с 33 очками занимает 13-е место. У Удинезе 39 баллов и десятая позиция.
Серия А 2025/26. 30-й тур, 20 марта
Дженоа – Удинезе – 0:2
Голы: Эккеленкамп, 66, Дэвис, 90+6
