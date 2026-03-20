Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
Чемпионат Италии
Дженоа
20.03.2026 21:45 – FT 0 : 2
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 марта 2026, 23:52 | Обновлено 21 марта 2026, 00:06
102
0

Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта Дженоа потерпел поражение от Удинезе в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Луиджи Феррарис в Генуе и завершилась со счетом 2:0.

Голами отличились Юрген Эккеленкамп и Кинан Дэвис.

Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. На 25-й минуте украинец попал в перекладину прямым ударом со штрафного.

В таблице чемпионата Италии Дженоа с 33 очками занимает 13-е место. У Удинезе 39 баллов и десятая позиция.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 20 марта

Дженоа – Удинезе – 0:2

Голы: Эккеленкамп, 66, Дэвис, 90+6

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем