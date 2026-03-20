20 марта 2026, 23:18 | Обновлено 20 марта 2026, 23:19
ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного

На 25-й минуте матча 30-го тура Серии А Дженоа – Удинезе Руслан был близок к суперголу

20 марта 2026, 23:18 | Обновлено 20 марта 2026, 23:19
474
4 Comments
ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного

20 марта украинский хавбек Руслан Малиновский был близок к тому, чтобы забить супергол в матче 30-го тура Серии А 2025/26 между командами Дженоа – Удинезе.

На 25-й минуте грифоны заработали штрафной удар. Руслан подошел к мячу и мощно пробил в дальний верхний угол в ворота. Однако Удинезе спасла перекладина.

Дженоа пропустил от Удинезе на 66-й минуте – отличился Юген Еккеленкамп с передачи Николо Дзаньоло.

Встреча Дженоа и Удинезе стартовала 20 марта в 21:45 по Киеву на арене Стадио Луиджи Феррас в Генуе.

ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
nivavn
26й рік на планеті, а тут ТРИ ФОТО удару Маліновського в поперечину...
Harun Bakircioğlu
Забей этот удар и Дженоа выиграло б. А случилось как в присказке - плыли, а не берегу всрались. У Удинезе ни одного момента до гола, в котором налажал голкипер.
DaVinci
Як же Маліни буде невистачати зі шведами... Наразі найкращий гравець з України 
