20 марта украинский хавбек Руслан Малиновский был близок к тому, чтобы забить супергол в матче 30-го тура Серии А 2025/26 между командами Дженоа – Удинезе.

На 25-й минуте грифоны заработали штрафной удар. Руслан подошел к мячу и мощно пробил в дальний верхний угол в ворота. Однако Удинезе спасла перекладина.

Дженоа пропустил от Удинезе на 66-й минуте – отличился Юген Еккеленкамп с передачи Николо Дзаньоло.

Встреча Дженоа и Удинезе стартовала 20 марта в 21:45 по Киеву на арене Стадио Луиджи Феррас в Генуе.

ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного