Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мактоминей как талисман. Он забил в Серии А, и Наполи снова не проиграл
Италия
20 марта 2026, 22:21 |
Мактоминей как талисман. Он забил в Серии А, и Наполи снова не проиграл

Шотландец забил в чемпионате Италии такое же количество голов, как и в АПЛ

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 16 поединков.

В матче 30-го тура Наполи на выезде победил Кальяри со счетом 1:0.

Победный мяч за гостей забил шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Скотт Мактоминей забил уже 19 голов в 59 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 7.

Совершил он это в 16 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (16)

  • 2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
  • 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
  • 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
  • 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
  • 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)

Интересным фактом является то, что шотландец забил 19 голов, как в Серии А, так и в АПЛ. Но если в Премьер-лиге Мактоминею для этого понадобилось 178 матчей, то в Серии А всего 59.

По теме:
Перекладина Малиновского. Дженоа потерпел поражение в 30-м туре Серии A
ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного
Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Кальяри статистика Скотт Мактоминей
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимаю, почему он играет за Динамо»
Футбол | 20 марта 2026, 21:02 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимаю, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимаю, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Футбол | 20 марта 2026, 10:10 3
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике

Украинский вингер действительно поддерживает форму перед вынесением окончательного приговора

ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Футбол | 20.03.2026, 15:55
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 124
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 64
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем