Мактоминей как талисман. Он забил в Серии А, и Наполи снова не проиграл
Шотландец забил в чемпионате Италии такое же количество голов, как и в АПЛ
Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 16 поединков.
В матче 30-го тура Наполи на выезде победил Кальяри со счетом 1:0.
Победный мяч за гостей забил шотландский полузащитник.
В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Скотт Мактоминей забил уже 19 голов в 59 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 7.
Совершил он это в 16 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.
Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (16)
- 2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)
- 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
- 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
- 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
- 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
- 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
- 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
- 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
- 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
- 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
- 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
- 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
- 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
- 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
- 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
- 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
Интересным фактом является то, что шотландец забил 19 голов, как в Серии А, так и в АПЛ. Но если в Премьер-лиге Мактоминею для этого понадобилось 178 матчей, то в Серии А всего 59.
19 - Scott #McTominay has scored 19 goals in 59 Serie A appearances for SSC Napoli, equalling his Premier League goal tally for Manchester United, which he achieved in triple as many games (178). Protagonist.#CagliariNapoli pic.twitter.com/x6e96xD3V6— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем
Украинский вингер действительно поддерживает форму перед вынесением окончательного приговора