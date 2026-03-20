Мактоминей как талисман. Он забил в Серии А, и Наполи снова не проиграл

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 16 поединков.

В матче 30-го тура Наполи на выезде победил Кальяри со счетом 1:0.

Победный мяч за гостей забил шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Скотт Мактоминей забил уже 19 голов в 59 матчах: 2024/25 – 12, 2025/26 – 7.

Совершил он это в 16 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (16)

2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)

2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)

2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)

2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)

2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)

2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)

2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)

2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)

2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)

2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)

2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)

2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)

2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)

2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)

2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)

2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)

Интересным фактом является то, что шотландец забил 19 голов, как в Серии А, так и в АПЛ. Но если в Премьер-лиге Мактоминею для этого понадобилось 178 матчей, то в Серии А всего 59.