Быстрый гол Мактоминея. Наполи на выезде обыграл Кальяри
Неаполитанцы обошли «Милан» в таблице Серии А
В пятницу, 20 марта, в рамках 30-го тура Серии А состоялся матч между «Кальяри» и «Наполи».
Игра прошла в Кальяри на стадионе «Униполь Домус».
Единственный гол в матче был забит уже на второй минуте, когда Мактоминей затолкал мяч в ворота после розыгрыша углового.
В дальнейшем «Наполи» продолжал атаковать и создавать моменты, но развить свое преимущество не сумел, как и «Кальяри» спастись в концовке встречи.
После этой победы «Наполи» набрал 62 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Милан», который провел на матч меньше. Сардинцы занимают 15-е место с 30 очками в активе.
Серия А. 30-й тур, 20 марта
Кальяри – Наполи – 0:1
Гол: Мактоминей, 2
