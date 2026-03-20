Быстрый гол Мактоминея. Наполи на выезде обыграл Кальяри

В пятницу, 20 марта, в рамках 30-го тура Серии А состоялся матч между «Кальяри» и «Наполи».

Игра прошла в Кальяри на стадионе «Униполь Домус».

Единственный гол в матче был забит уже на второй минуте, когда Мактоминей затолкал мяч в ворота после розыгрыша углового.

В дальнейшем «Наполи» продолжал атаковать и создавать моменты, но развить свое преимущество не сумел, как и «Кальяри» спастись в концовке встречи.

После этой победы «Наполи» набрал 62 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Милан», который провел на матч меньше. Сардинцы занимают 15-е место с 30 очками в активе.

