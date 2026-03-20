  4. Быстрый гол Мактоминея. Наполи на выезде обыграл Кальяри
Италия
20 марта 2026, 21:28 | Обновлено 20 марта 2026, 21:33
Быстрый гол Мактоминея. Наполи на выезде обыграл Кальяри

Неаполитанцы обошли «Милан» в таблице Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 20 марта, в рамках 30-го тура Серии А состоялся матч между «Кальяри» и «Наполи».

Игра прошла в Кальяри на стадионе «Униполь Домус».

Единственный гол в матче был забит уже на второй минуте, когда Мактоминей затолкал мяч в ворота после розыгрыша углового.

В дальнейшем «Наполи» продолжал атаковать и создавать моменты, но развить свое преимущество не сумел, как и «Кальяри» спастись в концовке встречи.

После этой победы «Наполи» набрал 62 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Милан», который провел на матч меньше. Сардинцы занимают 15-е место с 30 очками в активе.

Серия А. 30-й тур, 20 марта

Кальяри – Наполи – 0:1

Гол: Мактоминей, 2

Мактоминей как талисман. Он забил в Серии А, и Наполи снова не проиграл
Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка появилась в откровенном образе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Футбол | 20 марта 2026, 00:01 218
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше

Донецкая команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Футбол | 20 марта 2026, 16:33 5
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»

Пол Тенорио обеспокоен травмой Куртуа

Эксперт назвал самую слабую позицию Шахтера в матче с Лехом
Футбол | 20.03.2026, 21:12
Эксперт назвал самую слабую позицию Шахтера в матче с Лехом
Эксперт назвал самую слабую позицию Шахтера в матче с Лехом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Футбол | 20.03.2026, 09:14
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Футбол | 20.03.2026, 05:02
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Популярные новости
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 5
Бокс
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
18.03.2026, 18:19 1
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
