В ночь на 21 марта в рамках второго круга турнира в Майами между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Камилла Рахимова (WTA 82).

Встреча начнется не ранее 01:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

За неполных три месяца этого года украинская спортсменка провела всего восемь матчей, в которых одержала пять побед. Такое малое количество игр связано с тем, что теннисистка не выходила на корт полтора месяца из-за травмы. А начало сезона было обнадеживающим, в Брисбене она дошла до финала, где уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

На последнем Индиан-Уэллс Костюк дошла до третьего круга, где уступила сильной Елене Рыбакиной в двух партиях. От Марты можно ожидать прорыва, в случае успеха она выйдет на победителя пары Путинцева – Рыбакина.

Камилла Рахимова

Бывшая «нейтралка», которая с декабря прошлого года представляет Узбекистан, играет в текущем сезоне с переменным успехом, одержав 10 побед в 20 матчах. Каких-то значимых успехов не было, только раз удалось выиграть три матча кряду, тогда на Индиан-Уэллс две победы она одержала в квалификации, а потом в борьбе уступила Коко Гауфф.

В Майами спортсменка играет как лаки-лузер, ведь она начинала с квалификации, где одолела француженку Жанжан – 6:7, 7:5, 6:0, а потом уступила австралийке Гибсон – 3:6, 4:6. Уже в основной сетке удалось Солану Сиерру из Аргентины – 1:6, 3:6.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было пять лет назад, на турнире в Турции, тогда Костюк одержала победу в двух сетах – 6:4, 6:3.

Прогноз

На бумаге украинка котируется фаворитом, дело здесь не только в рейтинге. Рахимова неплохой середняк, но классом она точно ниже Марты. Если Костюк со старта сможет почувствовать свою игру, все может закончиться быстро.

Не думаю, что в этом матче будет большая интрига, ставлю на успех с форой -4,5 геймов за 1,85.