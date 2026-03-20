  4. ГРИГОРЧУК: Черноморец 2013-го? Жить только воспоминаниями о прошлом нельзя
20 марта 2026, 21:48
146
0

ГРИГОРЧУК: Черноморец 2013-го? Жить только воспоминаниями о прошлом нельзя

Тренер «Черноморца» рассказал о построении новой команды

20 марта 2026, 21:48 |
146
0
ГРИГОРЧУК: Черноморец 2013-го? Жить только воспоминаниями о прошлом нельзя
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, станет ли ориентиром для построения новой команды «Черноморец» образца 2013 года.

– Можно ли считать «Черноморец» 2013 года определенным ориентиром для построения нынешней команды? Ведь тогда многие футболисты демонстрировали свой лучший футбол.

– Каждый период имеет свои особенности. Конечно, тот «Черноморец» можно вспоминать с хорошими эмоциями, потому что команда тогда действительно показывала качественный футбол, а многие игроки демонстрировали свой максимум. Но сегодня у нас другая команда, другие футболисты, другие условия, другие обстоятельства.

Мы можем брать из того периода лучшее – какие-то принципы, какие-то вещи, которые давали результат, но жить только воспоминаниями о прошлом нельзя. Нужно строить новую команду, новый «Черноморец», который будет соответствовать амбициям клуба, города и болельщиков. Это самое важное.

– Помню ваше высказывание после одного из чемпионатов: в Одессе должна быть хорошая команда, или не должно быть никакой. Можно ли сказать, что сейчас мы на том пути, когда в Одессе строится новое поколение хорошей команды?

– Я и сегодня могу повторить эти слова. В Одессе должна быть хорошая команда – это принципиальная позиция. Другого варианта просто не существует. Сейчас мы находимся в процессе построения. Это непростой процесс, он не может быть быстрым, здесь нужны и время, и терпение, и ежедневная серьезная работа.

Но я вижу, что команда движется в правильном направлении. Есть желание работать, есть понимание, есть конкуренция, есть футболисты, которые хотят прогрессировать. А дальше все зависит от того, насколько мы будем стабильны в этой работе и насколько правильно пройдем этот путь. Впереди важный отрезок, и именно официальные матчи покажут нам очень многое.

Ранее Роман Григорчук рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой лиге.

Иван Чирко Источник: ФК Черноморец
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10
