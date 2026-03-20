ГРИГОРЧУК: Черноморец 2013-го? Жить только воспоминаниями о прошлом нельзя

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, станет ли ориентиром для построения новой команды «Черноморец» образца 2013 года.

– Можно ли считать «Черноморец» 2013 года определенным ориентиром для построения нынешней команды? Ведь тогда многие футболисты демонстрировали свой лучший футбол.

– Каждый период имеет свои особенности. Конечно, тот «Черноморец» можно вспоминать с хорошими эмоциями, потому что команда тогда действительно показывала качественный футбол, а многие игроки демонстрировали свой максимум. Но сегодня у нас другая команда, другие футболисты, другие условия, другие обстоятельства.

Мы можем брать из того периода лучшее – какие-то принципы, какие-то вещи, которые давали результат, но жить только воспоминаниями о прошлом нельзя. Нужно строить новую команду, новый «Черноморец», который будет соответствовать амбициям клуба, города и болельщиков. Это самое важное.

– Помню ваше высказывание после одного из чемпионатов: в Одессе должна быть хорошая команда, или не должно быть никакой. Можно ли сказать, что сейчас мы на том пути, когда в Одессе строится новое поколение хорошей команды?

– Я и сегодня могу повторить эти слова. В Одессе должна быть хорошая команда – это принципиальная позиция. Другого варианта просто не существует. Сейчас мы находимся в процессе построения. Это непростой процесс, он не может быть быстрым, здесь нужны и время, и терпение, и ежедневная серьезная работа.

Но я вижу, что команда движется в правильном направлении. Есть желание работать, есть понимание, есть конкуренция, есть футболисты, которые хотят прогрессировать. А дальше все зависит от того, насколько мы будем стабильны в этой работе и насколько правильно пройдем этот путь. Впереди важный отрезок, и именно официальные матчи покажут нам очень многое.

