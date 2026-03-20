Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГРИГОРЧУК: «В целом это хороший знак для команды»
Украина. Первая лига
20 марта 2026, 19:59 | Обновлено 20 марта 2026, 20:03
515
2

Тренер «Черноморца» поделился впечатлениями от зимних сборов

ГРИГОРЧУК: «В целом это хороший знак для команды»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой лиге.

– Прошло почти два месяца работы: тренировки, спарринги, подготовка в непростых погодных условиях. Готова ли команда к первому испытанию, которое состоится 21 марта?

– Мы поработали хорошо, скажем так, качественно. К сожалению, некоторые дни у нас выпадали из-за погоды, но из всего того, как у нас складывалось, мы выжали максимум. Насколько мы готовы, станет понятно уже после первой игры, а возможно, и после нескольких матчей. Но первая игра, конечно, даст нам много информации.

– Среди спаррингов особенно стоит выделить матчи против команд УПЛ – в Ковалевке и Житомире. Можно ли сказать, что именно они стали для вас и тренерского штаба наиболее информативными?

– Они были очень полезными, обе эти игры. До этих матчей был интерес – как мы будем выглядеть на фоне команд УПЛ, которые уже значительно лучше готовы, чем мы. И еще – мы играли на быстрых полях. Если на нашей базе в это время года условия объективно не могут быть идеальными, то в Ковалевке и Житомире они были совсем другими. Для нас это было, во-первых, очень полезно как тренировка, а во-вторых – именно там мы получили наибольшую информацию по всем аспектам: функциональная подготовка, игровые скорости. Было важно померяться на таком уровне, а точнее – посоревноваться в скоростях, потому что мы понимаем, что обе команды УПЛ намного ближе к своей максимальной готовности, чем мы на данном этапе.

– В Житомире команда забила два ярких мяча. Результат, возможно, не главное, и даже забитые голы в товарищеских матчах не главное, но голы получились очень эстетичными. Жаль, что в Ковалевке были голевые моменты, которые команда не реализовала, но хотя бы эти моменты она создавала.

– Конечно, мы не можем говорить, что результат стоит на первом месте, но по спортивному всегда хочется положительного результата, всегда хочется как можно больше забитых мячей в нашем исполнении.

– Во время сборов вы давали возможность проявить себя максимальному количеству игроков. Конкуренция в составе – важный фактор прогресса. На каких позициях она ощущается сильнее всего?

– Мы действительно старались дать возможность проявить себя как можно большему числу футболистов. Это был важный период, чтобы посмотреть игроков в разных сочетаниях, в разных ситуациях, на разных отрезках матчей. Конкуренция для команды очень важна. Она всегда стимулирует, заставляет футболистов работать еще больше и не давать себе права снижать требования к себе.

Могу сказать, что конкуренция у нас сегодня есть практически на всех позициях. Где-то она ощущается немного сильнее, где-то чуть меньше, но в целом это хороший знак для команды. Особенно это касается средней линии и группы атаки, где у нас есть варианты, есть выбор, и это позволяет поддерживать высокий уровень внутренней борьбы за место в составе.

– В клубе есть игроки, с которыми вы работаете не один год. Лидеры в коллективе – Виталий Ермаков, Артур Авагимян. Насколько важна их роль в донесении ваших идей до молодых исполнителей?

– Их роль очень важна. Для тренера всегда имеет большое значение, когда в команде есть футболисты, которые хорошо знают твои требования, хорошо понимают твои принципы, видение футбола. Такие игроки являются проводниками идей как на поле, так и в раздевалке. Они могут помочь молодым футболистам быстрее понять, что от них требуется, быстрее адаптироваться к тем требованиям, которые есть в команде.

Конечно, тренерский штаб работает со всеми, но когда в коллективе есть такие футболисты, как Виталий Ермаков и Артур Авагимян, это серьезная помощь. Они могут подсказать, поддержать, объяснить те моменты, которые очень важны для молодых игроков. И это, безусловно, положительно влияет на команду.

Перед возобновлением соревнований в Первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

По теме:
Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – ЛНЗ
Виктория – Буковина – 1:3. Удаление тренера. Видео голов и обзор матча
Черноморец Одесса Первая лига Украины Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20 марта 2026, 10:51 115
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки

Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Футбол | 20 марта 2026, 00:51 2
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20.03.2026, 14:01
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
Футбол | 20.03.2026, 18:13
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 20.03.2026, 06:05
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
ГРИ проигрыш или ничья подавай в отставку--хватит позорить ЧО
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 64
Футбол
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 42
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 218
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем