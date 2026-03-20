ГРИГОРЧУК: «В целом это хороший знак для команды»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в Первой лиге.

– Прошло почти два месяца работы: тренировки, спарринги, подготовка в непростых погодных условиях. Готова ли команда к первому испытанию, которое состоится 21 марта?

– Мы поработали хорошо, скажем так, качественно. К сожалению, некоторые дни у нас выпадали из-за погоды, но из всего того, как у нас складывалось, мы выжали максимум. Насколько мы готовы, станет понятно уже после первой игры, а возможно, и после нескольких матчей. Но первая игра, конечно, даст нам много информации.

– Среди спаррингов особенно стоит выделить матчи против команд УПЛ – в Ковалевке и Житомире. Можно ли сказать, что именно они стали для вас и тренерского штаба наиболее информативными?

– Они были очень полезными, обе эти игры. До этих матчей был интерес – как мы будем выглядеть на фоне команд УПЛ, которые уже значительно лучше готовы, чем мы. И еще – мы играли на быстрых полях. Если на нашей базе в это время года условия объективно не могут быть идеальными, то в Ковалевке и Житомире они были совсем другими. Для нас это было, во-первых, очень полезно как тренировка, а во-вторых – именно там мы получили наибольшую информацию по всем аспектам: функциональная подготовка, игровые скорости. Было важно померяться на таком уровне, а точнее – посоревноваться в скоростях, потому что мы понимаем, что обе команды УПЛ намного ближе к своей максимальной готовности, чем мы на данном этапе.

– В Житомире команда забила два ярких мяча. Результат, возможно, не главное, и даже забитые голы в товарищеских матчах не главное, но голы получились очень эстетичными. Жаль, что в Ковалевке были голевые моменты, которые команда не реализовала, но хотя бы эти моменты она создавала.

– Конечно, мы не можем говорить, что результат стоит на первом месте, но по спортивному всегда хочется положительного результата, всегда хочется как можно больше забитых мячей в нашем исполнении.

– Во время сборов вы давали возможность проявить себя максимальному количеству игроков. Конкуренция в составе – важный фактор прогресса. На каких позициях она ощущается сильнее всего?

– Мы действительно старались дать возможность проявить себя как можно большему числу футболистов. Это был важный период, чтобы посмотреть игроков в разных сочетаниях, в разных ситуациях, на разных отрезках матчей. Конкуренция для команды очень важна. Она всегда стимулирует, заставляет футболистов работать еще больше и не давать себе права снижать требования к себе.

Могу сказать, что конкуренция у нас сегодня есть практически на всех позициях. Где-то она ощущается немного сильнее, где-то чуть меньше, но в целом это хороший знак для команды. Особенно это касается средней линии и группы атаки, где у нас есть варианты, есть выбор, и это позволяет поддерживать высокий уровень внутренней борьбы за место в составе.

– В клубе есть игроки, с которыми вы работаете не один год. Лидеры в коллективе – Виталий Ермаков, Артур Авагимян. Насколько важна их роль в донесении ваших идей до молодых исполнителей?

– Их роль очень важна. Для тренера всегда имеет большое значение, когда в команде есть футболисты, которые хорошо знают твои требования, хорошо понимают твои принципы, видение футбола. Такие игроки являются проводниками идей как на поле, так и в раздевалке. Они могут помочь молодым футболистам быстрее понять, что от них требуется, быстрее адаптироваться к тем требованиям, которые есть в команде.

Конечно, тренерский штаб работает со всеми, но когда в коллективе есть такие футболисты, как Виталий Ермаков и Артур Авагимян, это серьезная помощь. Они могут подсказать, поддержать, объяснить те моменты, которые очень важны для молодых игроков. И это, безусловно, положительно влияет на команду.

Перед возобновлением соревнований в Первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.