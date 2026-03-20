Экс-игрок Шахтера: «Была катастрофическая ситуация. Команде повезло»

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «горняков» с польским «Лехом», в котором они потерпели поражение 1:2, однако пробились в следующий раунд:

– Я всегда придерживался точки зрения, что бразильских легионеров в «Шахтере» нужно использовать только в наступательных операциях. Защищаться они не могут и не хотят. И когда вчера в Кракове по разным причинам отсутствовали Николай Матвиенко и Валерий Бондарь, то это едва не привело к фиаско.

– Но ведь они тоже далеко не безгрешны, допуская досадные ошибки.

– Согласен, все равно более надежны своих коллег – иностранцев по амплуа. Неудивительно, что авантюрными действиями номинальных хозяев в обороне Лех умело воспользовался.

– Однако было заметно, что часто донецкие защитники были брошены на произвол судьбы, не находя поддержки от игроков средней линии.

– Согласен. Похоже, гандикап в два мяча после матча в Познани успокоил «горняков», они думали, что в Кракове будет легкая прогулка, не настроившись, следовательно, что негативно влияло на игровую дисциплину. Следует признать, что вчера в Кракове «Шахтеру» явно повезло. Ведь при счете 2:0 в свою пользу «Лех» не реализовал три голевых момента, когда выручил вратарь Дмитрий Ризнык. Поскольку с быстрым переходом от обороны к атаке у дончан ничего не получалось, то надежда была на нестандартные ходы при позиционном наступлении. Но «Лех» организованно защищался, и неудивительно, что даже до ударов в сторону ворот дело не доходило. Ситуация становилась критической.

К счастью для «Шахтера» на помощь ему пришли гости, забившие какой-то странный мяч в свои ворота. Если уж везет, то везде. Это был переломный момент в матче, потому что Лех вынужден был большими силами идти вперед, чтобы надеяться на овертайм и у горняков появился шанс на контрвыпады. У них было несколько возможностей даже сравнять счет, однако поражение 1:2 при таком ходе событий было для них большим успехом. Дончане со скрипом, но пробились в четвертьфинал Лиги конференций, однако им нужно серьезно поработать над, прежде всего, разнообразием командных действий.