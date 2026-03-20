Первая лига возвращается. Буковина на выезде обыграла Викторию

В пятницу, 20 марта, матчем «Виктория» Сумы – «Буковина» Черновцы стартовала игровая программа 19-го тура Первой лиги. Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Буковина» уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Виктория» перед стартом 19-го тура находилась на десятом месте

Первый гол в весенней части чемпионата был забит на 19-й минуте. Вадим Витенчук мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

«Виктория» отыгралась на 56-й минуте. Артем Шпыренок замкнул прострел с правого фланга.

«Буковина» снова вышла вперед на 67-й минуте. Никита Безуглый с линии вратарской головой переправил мяч в ворота.

На 72-й минуте главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко не сдержал эмоций и получил от арбитра красную карточку.

На 84-й минуте «Буковина» заработала одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Виталий Дахновский, пробив чуть левее центра ворот.

Первая лига. 19-й тур. 20 марта

«Виктория» (Сумы) – «Буковина» (Черновцы) – 1:3

Голы: Шпыренок, 56 – Витенчук, 19, Безуглый, 67, Дахновский, 85 (с пенальти)

