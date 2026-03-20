Сергей ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч»
Наставник «Буковины» прокомментировал результат матча с «Викторией»
В пятницу, 20 марта, в матче 19-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:1 обыграла «Викторию» Сумы. Итог поединка подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.
– Сергей Юрьевич, «Буковина» начала весеннюю часть сезона в Первой лиге с выездной победы над «Викторией». Каким для вас получился этот матч?
– Очень тяжелый матч. Мы понимали, насколько хороша команда «Виктория», как они будут играть и какое давление будут оказывать на наших защитников и нашу команду в целом. Я удовлетворен действиями игроков и итоговым результатом. В начале матча мы имели преимущество, создали много подходов к воротам соперника, наносили удары. Но потом Виктория перестроилась в атаке и стала действовать лучше, поэтому нам в определенные моменты было непросто справляться с этим.
– Сейчас у команды непростая кадровая ситуация из-за травм. Насколько это усложняет работу тренерского штаба?
– Да, у нас очень сложная ситуация с травмированными игроками. Эта победа – также для них, потому что нам очень не хватает этих футболистов, их поддержки и игры. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения к тренировочному процессу. Понимаем, что это не произойдет так быстро, как хотелось бы, но мы все очень ждем их возвращения в строй. Хочу поблагодарить тех ребят, которые сейчас есть в обойме – они хорошо справляются с этой ситуацией. У нас нет другого выбора, чем двигаться дальше без травмированных игроков и шаг за шагом идти к нашей главной цели.
– После того, как «Виктория» сравняла счет во втором тайме, были ли вы уверены, что наша команда сможет вырвать победу?
– Конечно, я всегда уверен в своих игроках. Очень важно, что в психологическом плане мы справились с этой ситуацией. После пропущенного мяча команда начала показывать совсем другой футбол. У нас были хорошие моменты, качественные подходы к воротам соперника. Я удовлетворен тем, как мы провели отрезок после пропущенного мяча. Это показатель характера команды. Я всегда верю в каждого игрока и нашу команду в целом.
События матча
