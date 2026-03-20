Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
20 марта 2026, 16:28 | Обновлено 20 марта 2026, 16:33
Сергей ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч»

Наставник «Буковины» прокомментировал результат матча с «Викторией»

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В пятницу, 20 марта, в матче 19-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:1 обыграла «Викторию» Сумы. Итог поединка подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, «Буковина» начала весеннюю часть сезона в Первой лиге с выездной победы над «Викторией». Каким для вас получился этот матч?

– Очень тяжелый матч. Мы понимали, насколько хороша команда «Виктория», как они будут играть и какое давление будут оказывать на наших защитников и нашу команду в целом. Я удовлетворен действиями игроков и итоговым результатом. В начале матча мы имели преимущество, создали много подходов к воротам соперника, наносили удары. Но потом Виктория перестроилась в атаке и стала действовать лучше, поэтому нам в определенные моменты было непросто справляться с этим.

– Сейчас у команды непростая кадровая ситуация из-за травм. Насколько это усложняет работу тренерского штаба?

– Да, у нас очень сложная ситуация с травмированными игроками. Эта победа – также для них, потому что нам очень не хватает этих футболистов, их поддержки и игры. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения к тренировочному процессу. Понимаем, что это не произойдет так быстро, как хотелось бы, но мы все очень ждем их возвращения в строй. Хочу поблагодарить тех ребят, которые сейчас есть в обойме – они хорошо справляются с этой ситуацией. У нас нет другого выбора, чем двигаться дальше без травмированных игроков и шаг за шагом идти к нашей главной цели.

– После того, как «Виктория» сравняла счет во втором тайме, были ли вы уверены, что наша команда сможет вырвать победу?

– Конечно, я всегда уверен в своих игроках. Очень важно, что в психологическом плане мы справились с этой ситуацией. После пропущенного мяча команда начала показывать совсем другой футбол. У нас были хорошие моменты, качественные подходы к воротам соперника. Я удовлетворен тем, как мы провели отрезок после пропущенного мяча. Это показатель характера команды. Я всегда верю в каждого игрока и нашу команду в целом.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
По теме:
Вадим ВИТЕНЧУК: «Очень досадно, что пропустили из-за собственных ошибок»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
Не реализовали моменты. Агробизнес и Нива Тернополь разошлись миром
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
Футбол | 20 марта 2026, 14:42 0
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд

20-летний форвард киевлян забил в 7-м матче подряд

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20 марта 2026, 10:51 100
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки

Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Футбол | 20.03.2026, 07:49
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 20.03.2026, 06:05
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Футбол | 20.03.2026, 13:22
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Популярные новости
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
19.03.2026, 08:45 1
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 12
Другие виды
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
Леннокс Льюис: «Выжил бы Усик в мою эпоху? Я вам скажу, что...»
18.03.2026, 23:14 5
Бокс
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 16
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
