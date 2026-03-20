Виктория – Буковина – 1:3. Удаление тренера. Видео голов и обзор матча
Тренер «Буковины» Сергей Шищенко получил красную карточку
В пятницу, 20 марта, стартовала игровая программа 19-го тура Первой лиги. «Буковина» со счетом 3:1 обыграла «Викторию» Сумы.
Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Вадим Витенчук мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».
«Виктория» сравняла счет на 56-й минуте. Артем Шпырёнок замкнул прострел с правого фланга.
«Буковина» вышла вперед на 67-й минуте. Никита Безуглый с линии вратарской головой переправил мяч в ворота.
На 72-й минуте главный тренер «Буковины» не сдержал эмоций и получил от арбитра красную карточку.
На 84-й минуте «Буковина» увеличила преимущество. Виталий Дахновский реализовал пенальти, пробив чуть левее центра ворот.
Первая лига. 19-й тур. 20 марта
«Виктория» (Сумы) – «Буковина» (Черновцы) – 1:3
Голы: Шпырёнок, 56 – Витенчук, 19, Безуглый, 67, Дахновский, 85 (с пенальти)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Коментарі після матчу
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
