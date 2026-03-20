Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Буковина – 1:3. Удаление тренера. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Виктория Сумы
20.03.2026 12:00 – FT 1 : 3
Буковина
Обзор
Украина. Первая лига
20 марта 2026, 19:24 | Обновлено 20 марта 2026, 19:27
70
0

Виктория – Буковина – 1:3. Удаление тренера. Видео голов и обзор матча

Тренер «Буковины» Сергей Шищенко получил красную карточку

20 марта 2026, 19:24 | Обновлено 20 марта 2026, 19:27
70
0
Виктория – Буковина – 1:3. Удаление тренера. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В пятницу, 20 марта, стартовала игровая программа 19-го тура Первой лиги. «Буковина» со счетом 3:1 обыграла «Викторию» Сумы.

Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Вадим Витенчук мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот «Виктории».

«Виктория» сравняла счет на 56-й минуте. Артем Шпырёнок замкнул прострел с правого фланга.

«Буковина» вышла вперед на 67-й минуте. Никита Безуглый с линии вратарской головой переправил мяч в ворота.

На 72-й минуте главный тренер «Буковины» не сдержал эмоций и получил от арбитра красную карточку.

На 84-й минуте «Буковина» увеличила преимущество. Виталий Дахновский реализовал пенальти, пробив чуть левее центра ворот.

Первая лига. 19-й тур. 20 марта

«Виктория» (Сумы) – «Буковина» (Черновцы) – 1:3

Голы: Шпырёнок, 56 – Витенчук, 19, Безуглый, 67, Дахновский, 85 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Коментарі після матчу

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Буковина).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Буковина Черновцы Никита Безуглый Виталий Дахновский Вадим Витенчук Артем Шпыренок видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем