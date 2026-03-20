«Могло быть и хуже». Кварцяный – о противостоянии Шахтера и Леха

20 марта 2026, 11:15
Несмотря на домашнее поражение от «Леха» – 1:2 в 1/8 финала Лиги конференций, «Шахтер» благодаря выездной победе над поляками – 3:1 пробился в четвертьфинал турнира. Своим мнением о перипетиях матча в Кракове поделился авторитетный отечественный специалист Виталий Кваряцяный.

– Поляки очень хорошо настроились на этот матч, – сказал Кварцяный в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Я видел их разминку. Команда 30 минут так работала, будут поединок уже идет. К тому же, они хотели реабилитироваться за домашнее поражение, поскольку, наверное, не ожидали такой игры от «Шахтера» в первом матче. «Лех» только к концу игры пришел в себя, но было уже поздно.

Против «Шахтера» так и нужно действовать. Команда не любит обороняться, они начинают часто нарушать правила, а это делает дополнительное напряжение, порой, и конфликтные ситуации возникают. Вчера могло быть и хуже. Дальше бразильцам «Шахтера» уже не будут давать возможности свободно работать с мячом, легкомысленно показывать свои финты. Нужна будет совсем другая концентрация. В чемпионате «Шахтер» настолько самоуверенный, что на международной арене это уменьшает их сопротивляемость, победы после реализации сомнительных пенальти расслабляют.

Сейчас важно, что «Шахтер» прошел дальше. «АЗ Алкмаар»? Думаю, это будет непростое и интересное противостояние. У «Шахтера» уже есть серьезный опыт выступления на чужом поле. Поэтому будем верить в лучшее.

Виталий Кварцяный Лига конференций Шахтер Донецк Лех Познань АЗ Алкмаар
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
