  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру в Кракове повезло»
20 марта 2026, 08:12 | Обновлено 20 марта 2026, 08:37
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру в Кракове повезло»

Тем не менее, экс-полузащитник «горняков» считает, что донетчане по праву вышли в 1/4-ю ЛК

Шахтер – Лех

Вчера, 19 марта «Шахтер» проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций польскому «Леху» – 1:2. Однако по сумме двух матчей подопечные Арды Турана вышли в четвертьфинал, так как победили в первом матче – 3:1.

Своими эмоциями после противостояния в Кракове с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный в прошлом полузащитник «горняков» Валерий Кривенцов.

– Валерий Сергеевич, каким будет ваше резюме матча «Шахтер» – «Лех»?
– Я давно не видел такого интересного поединка по содержанию, по напряжению и по эмоциям. Поэтому, несмотря на поражение «Шахтера», я остался доволен увиденным. При счете 0:2 пришлось понервничать, но хорошо, что хорошо все закончилось в плане двухматчевого противостояния.

– «Горнякам» повезло?
– В какой-то мере, да. Они записали на свой счет гол, который вряд ли когда-то повторишь. Чтобы это случилось, произошло три касания мяча игроков «Леха». Фантастика.

– В первом тайме «Шахтер», по сути, ничего не создал у ворот соперника, зато в свои ворота пропустил два мяча. Самоуверенность после первого поединка?
– «Лех» выглядел намного организованнее по сравнению с домашним поединком. Они классно оборонялись, свободных зон практически не было, и при этом хорошо выбегали в контратаки. В данной ситуации не столько нужно ругать «Шахтер», сколько похвалить «Лех». Думаю, мало, кто ожидал, что поляки будут настолько организованы и агрессивны.

– До 67-й минуты, когда спасительный мяч влетел в ворота «Леха», давно не приходилось видеть «Шахтер» таким беспомощным.
– Здесь много зависит и от психологии. Гол, пропущенный на 13-й минуте, надломил команду. Риск начал сводится к минимуму. К тому же не забывайте, что с такой парой центральных защитников «горняки» еще никогда не играли. Одно на одно наложилось, вот получилась такая нервозность.

– Кого бы вы отметили в составе «Шахтера»?
– Однозначно Дмитрия Ризныка, который не раз выручал команду, также неплохо себя проявил Педриньо и Олег Очеретько, который во втором тайме выиграл немало спорных мячей. Был, как говорится, на своем месте.

– Выход «Шахтера» в четвертьфинал Лиги конференций заслуженный?
– Да. Допустим, в первом матче подопечные Арды Турана должны были выигрывать больше, чем – 3:1. А в прошедшей игре «Лех» хоть и был хорош, но никак не заслуживал на общую победу.

– В следующем раунде соревнований «Шахтер» встретится с нидерландским АЗ. Это соперник посложнее «Леха»?
– «Алкмар» отличается организацией игры, техничными и быстрыми исполнителями, действуя в атакующем ключе. Но насколько сложным будет этот оппонент, покажут только сами матчи.

Ризнык объяснил, что помогло Шахтеру пройти Лех в Лиге конференций
Лидер Леха выступил с заявлением после матча с Шахтером: «Я разочарован»
Лассина ТРАОРЕ: «Игра с Лехом была сложной, но мы получили удовольствие»
Обновленная сетка плей-офф. Определены пары 1/4 финала Лиги Европы
A55555009
Головне, що йому футбол сподобався. Срать я хотів на такий не цікавий, не професійний футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
