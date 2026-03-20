Валерий КРИВЕНЦОВ: «Шахтеру в Кракове повезло»

Вчера, 19 марта «Шахтер» проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций польскому «Леху» – 1:2. Однако по сумме двух матчей подопечные Арды Турана вышли в четвертьфинал, так как победили в первом матче – 3:1.

Своими эмоциями после противостояния в Кракове с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный в прошлом полузащитник «горняков» Валерий Кривенцов.

– Валерий Сергеевич, каким будет ваше резюме матча «Шахтер» – «Лех»?

– Я давно не видел такого интересного поединка по содержанию, по напряжению и по эмоциям. Поэтому, несмотря на поражение «Шахтера», я остался доволен увиденным. При счете 0:2 пришлось понервничать, но хорошо, что хорошо все закончилось в плане двухматчевого противостояния.

– «Горнякам» повезло?

– В какой-то мере, да. Они записали на свой счет гол, который вряд ли когда-то повторишь. Чтобы это случилось, произошло три касания мяча игроков «Леха». Фантастика.

– В первом тайме «Шахтер», по сути, ничего не создал у ворот соперника, зато в свои ворота пропустил два мяча. Самоуверенность после первого поединка?

– «Лех» выглядел намного организованнее по сравнению с домашним поединком. Они классно оборонялись, свободных зон практически не было, и при этом хорошо выбегали в контратаки. В данной ситуации не столько нужно ругать «Шахтер», сколько похвалить «Лех». Думаю, мало, кто ожидал, что поляки будут настолько организованы и агрессивны.

– До 67-й минуты, когда спасительный мяч влетел в ворота «Леха», давно не приходилось видеть «Шахтер» таким беспомощным.

– Здесь много зависит и от психологии. Гол, пропущенный на 13-й минуте, надломил команду. Риск начал сводится к минимуму. К тому же не забывайте, что с такой парой центральных защитников «горняки» еще никогда не играли. Одно на одно наложилось, вот получилась такая нервозность.

– Кого бы вы отметили в составе «Шахтера»?

– Однозначно Дмитрия Ризныка, который не раз выручал команду, также неплохо себя проявил Педриньо и Олег Очеретько, который во втором тайме выиграл немало спорных мячей. Был, как говорится, на своем месте.

– Выход «Шахтера» в четвертьфинал Лиги конференций заслуженный?

– Да. Допустим, в первом матче подопечные Арды Турана должны были выигрывать больше, чем – 3:1. А в прошедшей игре «Лех» хоть и был хорош, но никак не заслуживал на общую победу.

– В следующем раунде соревнований «Шахтер» встретится с нидерландским АЗ. Это соперник посложнее «Леха»?

– «Алкмар» отличается организацией игры, техничными и быстрыми исполнителями, действуя в атакующем ключе. Но насколько сложным будет этот оппонент, покажут только сами матчи.