Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Англия
20 марта 2026, 10:10
733
1

Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике

Украинский вингер действительно поддерживает форму перед вынесением окончательного приговора

20 марта 2026, 10:10 |
733
1 Comments
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию по делу вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В четверг, 19 марта, в социальных сетях 25-летнего футболиста появились новые фотографии и видео, на которых он снова тренируется сам на стадионе футбольного клуба «Аксбридж», который арендовал, чтобы оставаться в форме.

Романо заявил: «Мудрик действительно поддерживает форму перед вынесением окончательного приговора, пока его адвокаты работают над делом. Контракт с «Челси» действует до 2031 года и никто не планирует его разрывать».

По словам инсайдера, несмотря на все слухи, лондонский клуб продолжает полностью поддерживать украинца, ведь не сомневается в его невиновности.

«Челси» не рассматривает прекращение сотрудничества и рассчитывает на вингера сборной Украины. В случае возвращения Мудрика на футбольное поле возможен вариант с краткосрочной арендой во французский «Страсбург».

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Фабрицио Романо допинг дисквалификация
Николай Тытюк Источник: The Chelsea Chronicle
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Увидел новость. Сразу посмотрел кто аффтор. Не олейченко. Пришлось читать. Бесполезная новость.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем