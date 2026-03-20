Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию по делу вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В четверг, 19 марта, в социальных сетях 25-летнего футболиста появились новые фотографии и видео, на которых он снова тренируется сам на стадионе футбольного клуба «Аксбридж», который арендовал, чтобы оставаться в форме.

Романо заявил: «Мудрик действительно поддерживает форму перед вынесением окончательного приговора, пока его адвокаты работают над делом. Контракт с «Челси» действует до 2031 года и никто не планирует его разрывать».

По словам инсайдера, несмотря на все слухи, лондонский клуб продолжает полностью поддерживать украинца, ведь не сомневается в его невиновности.

«Челси» не рассматривает прекращение сотрудничества и рассчитывает на вингера сборной Украины. В случае возвращения Мудрика на футбольное поле возможен вариант с краткосрочной арендой во французский «Страсбург».