  4. Мудрик оказался на поле английского клуба и забил великолепные голы
19 марта 2026, 21:02 |
Мудрик оказался на поле английского клуба и забил великолепные голы

Михаил продолжает индивидуальные тренировки

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик напомнил о себе в социальных сетях.

Игрок «Челси» опубликовал видео, где демонстрирует упражнения с ударами по воротам, показав, что не утратил точности и мощности.

На кадрах видно, что Мудрик тренируется на поле клуба Аксбридж – небольшой команды из пригорода Лондона, которая выступает в низших дивизионах Англии.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Михаил Мудрик допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео тренировка
Дмитрий Олийченко
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
«Уровень ветеранского футбола». Саленко оценил разгромную победу Динамо
Буковина просит УАФ разрешить провести матч Кубка с Динамо в Черновцах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Комментарии 2
tired
Більшість ударів з лівої ноги, хоча він правша.
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
