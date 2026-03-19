Мудрик оказался на поле английского клуба и забил великолепные голы

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик напомнил о себе в социальных сетях.

Игрок «Челси» опубликовал видео, где демонстрирует упражнения с ударами по воротам, показав, что не утратил точности и мощности.

На кадрах видно, что Мудрик тренируется на поле клуба Аксбридж – небольшой команды из пригорода Лондона, которая выступает в низших дивизионах Англии.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.