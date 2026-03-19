В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом

Пока нет четкой информации об окончательном решении по делу украинского вингера Михаила Мудрика, связанному с допингом. Витольд Банка, президент Всемирного антидопингового агентства WADA, сообщил, что ситуация фактически находится в тупике.

Пока ожидается дисциплинарное решение Английской футбольной ассоциации по делу Мудрика, и на данный момент неизвестно, когда оно будет принято. После этого, в соответствии с антидопинговым кодексом, WADA планирует запросить документацию игрока и определить, согласна ли она с решением ассоциации. Организация может его обжаловать, если сочтет решение слишком суровым или, наоборот, слишком мягким.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.