Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Англия
19 марта 2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом

Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации

GOAL. Михайло Мудрик

Пока нет четкой информации об окончательном решении по делу украинского вингера Михаила Мудрика, связанному с допингом. Витольд Банка, президент Всемирного антидопингового агентства WADA, сообщил, что ситуация фактически находится в тупике.

Пока ожидается дисциплинарное решение Английской футбольной ассоциации по делу Мудрика, и на данный момент неизвестно, когда оно будет принято. После этого, в соответствии с антидопинговым кодексом, WADA планирует запросить документацию игрока и определить, согласна ли она с решением ассоциации. Организация может его обжаловать, если сочтет решение слишком суровым или, наоборот, слишком мягким.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

допинг дисквалификация WADA сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Витольд Банька
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Интересно. Это действительно так - никак порешать не могут?
Не знают был ли допинг или нет?
Наказывать его или нет?
Или очередная выдумка олейченко?
Ответить
GloryUkraine
Навіть WADA закинуло цю справу десь на полицю. 
Ответить
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем