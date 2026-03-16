Мудрику сообщили, как он может сократить срок дисквалификации
Михаил должен взять вину на себя
Британское издание talkSPORT рассказало, как украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик может сократить возможный четырехлетний срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ.
«Четырехлетняя дисквалификация – это стандарт для нарушения антидопинговых правил. А затем смягчающие меры могут уменьшить отстранение. Если есть добровольное признание вины, это может сыграть в пользу спортсмена. Реальность такова, что четырехлетнее отстранение – это исходная позиция, а затем вы как бы работаете над этим», – отмечает источник.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.
