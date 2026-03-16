  4. Мудрику сообщили, как он может сократить срок дисквалификации
16 марта 2026, 08:22
Мудрику сообщили, как он может сократить срок дисквалификации

Михаил должен взять вину на себя

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британское издание talkSPORT рассказало, как украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик может сократить возможный четырехлетний срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

«Четырехлетняя дисквалификация – это стандарт для нарушения антидопинговых правил. А затем смягчающие меры могут уменьшить отстранение. Если есть добровольное признание вины, это может сыграть в пользу спортсмена. Реальность такова, что четырехлетнее отстранение – это исходная позиция, а затем вы как бы работаете над этим», – отмечает источник.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси допинг
Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
