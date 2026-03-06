Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик имел шанс оказаться в системе португальского гранда «Порту» – 30-кратного чемпиона страны.

После двух лет в «Днепре» он около месяца находился в клубе на просмотре, но из-за определенных нюансов трансфер так и не состоялся.

Сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за допингового скандала, который произошел в декабре 2024 года.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.