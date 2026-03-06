Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 марта 2026, 21:22
3

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик имел шанс оказаться в системе португальского гранда «Порту» – 30-кратного чемпиона страны.

После двух лет в «Днепре» он около месяца находился в клубе на просмотре, но из-за определенных нюансов трансфер так и не состоялся.

Сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за допингового скандала, который произошел в декабре 2024 года.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Дмитрий Олийченко
Павло
Мудрик добре покакав і з'їв три яйця з беконом на сніданок - інсайдер Олійченко... 
Spaceman
Ще одна тупа статєйка,з якої нічого не зрозуміло..
