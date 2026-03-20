ФОТО. Валидольный матч в Кракове. Шахтер с огромным трудом прошел Лех

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА Шахтер принимал польский Лех в Кракове.

Шахтер уступил Леху со счетом 1:2, но вышел в следующий раунд по сумме двух встреч (3:1 в первом матче).

Поляки открыли счет на 13-й минуте, когда Михаэль Исхак отметился головой после подачи с фланга, а в конце первого тайма он же реализовал пенальти, назначенный за игру рукой (2:0).

Во втором тайме Шахтеру повезло. На 68-й минуте Невертон прострелил с фланга, и после рикошета от Жоау Моутинью мяч залетел в сетку ворот (1:2).

После этого горняки удержали нужный результат, несмотря на давление соперника. Вратарь Дмитрий Ризнык сделал несколько важных сейвов.

Шахтер победил Лех по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд турнира. В 1/4 финала Лиги конференций УЕФА Шахтер встретится с АЗ Алкмар. Первый матч пройдет 9 апреля в Кракове, матч-ответ состоится 16 апреля в Нидерландах.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 17754 зрителя

Шахтер (Донецк) – Лех (Познань) – 1:2 (0:2)

Голы: Моутинью, 68 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен)

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Грам, Марлон Сантос, Педро Энрике, Назарина (Изаки, 62), Очеретько, Педриньо (к), Алиссон (Лукас, 80), Невертон (Эгиналду, 85), Кауан Элиас (Траоре, 80)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея