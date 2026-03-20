  4. ФОТО. Валидольный матч в Кракове. Шахтер с огромным трудом прошел Лех
20 марта 2026, 11:23 | Обновлено 20 марта 2026, 11:34
ФОТО. Валидольный матч в Кракове. Шахтер с огромным трудом прошел Лех

Горняки благодаря автоголу соперников вышли в 1/4 финала Лиги конференций

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА Шахтер принимал польский Лех в Кракове.

Шахтер уступил Леху со счетом 1:2, но вышел в следующий раунд по сумме двух встреч (3:1 в первом матче).

Поляки открыли счет на 13-й минуте, когда Михаэль Исхак отметился головой после подачи с фланга, а в конце первого тайма он же реализовал пенальти, назначенный за игру рукой (2:0).

Во втором тайме Шахтеру повезло. На 68-й минуте Невертон прострелил с фланга, и после рикошета от Жоау Моутинью мяч залетел в сетку ворот (1:2).

После этого горняки удержали нужный результат, несмотря на давление соперника. Вратарь Дмитрий Ризнык сделал несколько важных сейвов.

Шахтер победил Лех по сумме двух матчей и вышел в следующий раунд турнира. В 1/4 финала Лиги конференций УЕФА Шахтер встретится с АЗ Алкмар. Первый матч пройдет 9 апреля в Кракове, матч-ответ состоится 16 апреля в Нидерландах.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 17754 зрителя

Шахтер (Донецк) – Лех (Познань) – 1:2 (0:2)

Голы: Моутинью, 68 (автогол) – Исхак, 13, 45+7 (пен)

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Грам, Марлон Сантос, Педро Энрике, Назарина (Изаки, 62), Очеретько, Педриньо (к), Алиссон (Лукас, 80), Невертон (Эгиналду, 85), Кауан Элиас (Траоре, 80)

Шахтер Донецк Арда Туран Лех Познань Лига конференций Шахтер - Лех фото автогол Микаэль Исхак
TEM
Гра забувається, результат залишається (прохід далі). Успіхів Шахтарю, як і будь-якому іншому українському клубові, в подальшому.
