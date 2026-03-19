Богдан РЕДУШКО: «Все эмоции уже отдал на поле»

Вингер киевского «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал победу над «Александрией» (5:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с дебютным голом за первую команду «Динамо»! Какие у вас сейчас впечатления?

– Я сейчас сдержан, потому что все эмоции уже выплеснул на поле, но внутри я невероятно счастлив, потому что это мой дебютный гол за такой клуб. Поэтому эмоции сейчас на высоте.

– Как поздравили тренерский штаб и партнеры по команде?

– Ребята и тренеры поздравили с дебютным голом, ничего особенного.

– Чувствовали ли вы в последних матчах, что можете забить? Готовились ли к этому моменту?

– Я не думаю о голах, потому что если бы думал о них, то играл бы только на голы, а нужно же еще и передачи отдавать. Я все отбросил, и это само пришло. Поэтому хорошо, что так получилось.

– Сегодня был результативный матч. Несмотря на быстрые голы и уверенный счет уже после первого тайма, «Динамо» продолжало атаковать, создавать моменты. Какова была установка на игру – не останавливаться?

– Конечно, не останавливаться. Мы не можем забить два гола и сказать: «Все, отступаем». Хочется забивать еще больше и больше, тем более что в атакующей линии вышли Андрей Ярмоленко, Назар Волошин и я. Конечно, хочется забивать. Еще и Матвей Пономаренко сейчас на первом месте в гонке бомбардиров. Тем более хочется забивать в каждой игре.

– По Матвею Пономаренко было видно, что он искал этот гол, чтобы продолжить свою серию…

– Он же нападающий, это его работа – забивать голы. Поэтому он искал, искал и во втором тайме нашел.

– Сейчас начинается пауза на матчи сборных. Как оцените этот период? Он стал для вас прорывным, вы стали основным игроком первой команды.

– В командном плане я считаю, что этот период был очень хорошим, потому что мы выиграли все матчи. А индивидуально скажу, что можно лучше.

– Эти результаты – это то, над чем команда работала на сборах? Что изменилось?

– Да, это видно, мы не проигрываем. Это сборы, это тренировочный процесс в Киеве. Изменился тренерский штаб, появилась конкуренция. Конечно, это дает свои плоды, и поэтому есть результат.

– Зимой вы продлили контракт с «Динамо». Для вас это стало дополнительной мотивацией перед стартом второй части сезона?

– Да, я еще тогда говорил, что это для меня стимул еще больше тренироваться, работать и приносить результат.

– Учитывая форму, которую набрала команда, не хочется сейчас этой паузы? Хотели бы дальше продолжать играть?

– Не хочется, но тоже было бы неплохо перезагрузиться. У некоторых из ребят будут выходные, некоторые ребята поедут в сборные. Поэтому я думаю, что эта пауза нужна.

– У вас впереди матчи за молодежную сборную Украины. Какие цели ставите перед собой на ближайшие матчи?

– У нас две игры, и мы должны обязательно в них побеждать, потому что терять очки нельзя. Мы идем на третьем месте. Если хотим попасть на Евро, то должны побеждать во всех матчах.