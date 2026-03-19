Кейн забил 14 пенальти в Лиге чемпионов. Сколько не хватает до рекорда?
Английский нападающий Баварии стремительно приближается к вершине еще одного рейтинга
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал свой 14-й пенальти в Лиге чемпионов.
Произошло это в ответном матче 1/8 финала против Аталанты.
Лишь три игрока в истории турнира забили голов с пенальти больше, чем Кейн: Роберт Левандовски (19), Криштиану Роналду (19) и Лионель Месси (18).
Отметим, что англичанин пробивал одиннадцатиметровые удары 16 раз в Лиге чемпионов, 2 из которых не были забиты.
Лучшие пенальтисты в истории Лиги чемпионов (в игровое время)
- 19 – Роберт Левандовски (Польша)
- 19 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 18 – Лионель Месси (Аргентина)
- 14 – Гарри Кейн (Англия)
- 11 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 10 – Луиш Фигу (Португалия)
- 10 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 9 – Жоржиньо (Италия)
- 9 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 9 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
Также интересным фактом является то, что Бавария и Реал – рекордсмены Лиги чемпионов по количеству пробитых пенальти (по 66).
Команды с наибольшим количеством пробитых пенальти в истории Лиги чемпионов
- 66 – Бавария
- 66 – Реал
- 60 – Барселона
- 38 – Арсенал
- 38 – Манчестер Сити
- 35 – Челси
- 33 – Манчестер Юнайтед
- 33 – Ювентус
- 30 – Порту
- 27 – Боруссия Дортмунд
