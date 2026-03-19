  4. Кейн забил 14 пенальти в Лиге чемпионов. Сколько не хватает до рекорда?
19 марта 2026, 15:24
228
0

Кейн забил 14 пенальти в Лиге чемпионов. Сколько не хватает до рекорда?

Английский нападающий Баварии стремительно приближается к вершине еще одного рейтинга

19 марта 2026, 15:24 |
228
0
Кейн забил 14 пенальти в Лиге чемпионов. Сколько не хватает до рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал свой 14-й пенальти в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала против Аталанты.

Лишь три игрока в истории турнира забили голов с пенальти больше, чем Кейн: Роберт Левандовски (19), Криштиану Роналду (19) и Лионель Месси (18).

Отметим, что англичанин пробивал одиннадцатиметровые удары 16 раз в Лиге чемпионов, 2 из которых не были забиты.

Лучшие пенальтисты в истории Лиги чемпионов (в игровое время)

  • 19 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 19 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 18 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 14 – Гарри Кейн (Англия)
  • 11 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 10 – Луиш Фигу (Португалия)
  • 10 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 9 – Жоржиньо (Италия)
  • 9 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 9 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

Также интересным фактом является то, что Бавария и Реал – рекордсмены Лиги чемпионов по количеству пробитых пенальти (по 66).

Команды с наибольшим количеством пробитых пенальти в истории Лиги чемпионов

  • 66 – Бавария
  • 66 – Реал
  • 60 – Барселона
  • 38 – Арсенал
  • 38 – Манчестер Сити
  • 35 – Челси
  • 33 – Манчестер Юнайтед
  • 33 – Ювентус
  • 30 – Порту
  • 27 – Боруссия Дортмунд
Лига чемпионов статистика пенальти Гарри Кейн Роберт Левандовски Криштиану Роналду Лионель Месси Бавария Реал Мадрид Барселона
