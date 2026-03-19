Кейн забил 14 пенальти в Лиге чемпионов. Сколько не хватает до рекорда?

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал свой 14-й пенальти в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала против Аталанты.

Лишь три игрока в истории турнира забили голов с пенальти больше, чем Кейн: Роберт Левандовски (19), Криштиану Роналду (19) и Лионель Месси (18).

Отметим, что англичанин пробивал одиннадцатиметровые удары 16 раз в Лиге чемпионов, 2 из которых не были забиты.

Лучшие пенальтисты в истории Лиги чемпионов (в игровое время)

19 – Роберт Левандовски (Польша)

19 – Криштиану Роналду (Португалия)

18 – Лионель Месси (Аргентина)

14 – Гарри Кейн (Англия)

11 – Серхио Агуэро (Аргентина)

10 – Луиш Фигу (Португалия)

10 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

9 – Жоржиньо (Италия)

9 – Килиан Мбаппе (Франция)

9 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

Также интересным фактом является то, что Бавария и Реал – рекордсмены Лиги чемпионов по количеству пробитых пенальти (по 66).

Команды с наибольшим количеством пробитых пенальти в истории Лиги чемпионов