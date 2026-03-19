  4. Джеррард разнес Галатасарай: «Жалкая игра, счет мог быть 11:0»
19 марта 2026, 04:26 | Обновлено 19 марта 2026, 04:27
Легендарный капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард подверг резкой критике поведение игроков «Галатасарая» в ответном поединке Лиги чемпионов. Стамбульский клуб потерпел сокрушительное поражение на «Энфилде» (4:0) и завершил свое выступление в турнире.

«Болельщики ждали динамичного и зрелищного футбола, а вместо этого наблюдали, как гости постоянно валялись на газоне. Сегодня они позорились с первой до последней минуты. Сама игра выглядела слабой, даже жалкой, а бесконечные симуляции только усугубляли ситуацию.

Безусловно, у них было пара серьезных повреждений – травмы запястий, к которым стоит относиться с уважением. Как профессионал, ты никогда не хочешь видеть подобное.

Однако затем на поле происходил абсурд: игроков едва касались, а они катались по траве, изображая муки. За такое поведение наказывают.

В конце первого тайма они попытались играть в футбол около пяти минут и тут же получили еще более болезненный удар. В итоге за весь матч у них набралось всего 11 минут чистой игры.

Сегодня итоговый результат мог быть 11:0 или даже 12:0. «Ливерпуль» одержал победу без малейшего сопротивления», – заявил Джеррард в эфире TNT Sports.

