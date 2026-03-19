  4. Тренер Ливерпуля раскритиковал соперника, несмотря на разгромную победу
Тренер Ливерпуля раскритиковал соперника, несмотря на разгромную победу

Арне Слот поделился впечатлениями от разгромной победы над Галатасараем

Getty Images/Global Images Ukraine

Арне Слот поделился впечатлениями от разгромной победы над «Галатасараем» (4:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Я получил истинное удовольствие практически от каждой минуты матча. Мне импонировало то, как мы выстроили игру, наш прессинг и то, как трибуны реагировали на поведение соперника.

Футболисты «Галатасарая» действовали предсказуемо: часто оказывались на газоне, активно жестикулировали, пытаясь сбить наш темп и настрой. Однако и болельщики, и наши игроки мгновенно пресекали эти попытки своей реакцией.

Единственное, на что могу посетовать – это реализация. Весь сезон мы создаем гораздо больше остроты, чем воплощаем в голы. Даже сегодня наш показатель ожидаемых голов (xG) превысил количество реальных взятий ворот! Это кажется маловероятным, когда забиваешь четырежды, но такова реальность.

Сегодня мы не позволили качеству нашей игры снизиться ни на мгновение. У оппонента, на мой взгляд, не было ни единого шанса. Мы стабильно создавали моменты и добыли уверенную победу, продемонстрировав отличный футбол», – подытожил главный тренер «Ливерпуля».

Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
