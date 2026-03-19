ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
Ноа Ланг получил жуткую травму и потерял сознания во время матча ЛЧ против Ливерпуля
26-летний нидерландский форвард турецкого Галатасарая Ноа Ланг лишился пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:4).
За 10 минут до завершения основного времени поединка нападающий не сумел оставить мяч в поле, сам потерял равновесия и столкнулся с рекламным щитом. Чтобы не упасть, Ноа подставил руку – из-за сильно столкновения часть пальца буквально отрубило об угол щита.
Из-за этого инцидента Ланг на несколько секунд потерял сознание. Врачи быстро выбежали на помощь, а вместо Ноа на поле появился Мауро Икарди.
После завершения встречи нидерланлца отправили в больницу на операцию.
Ливерпуль выиграл противостояние у Галатасарая с общим счетом 4:1 и в четвертьфинале главного еврокубка поборется с французским ПСЖ.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Osimhen ile Noa Lang'ın hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Durumları henüz belli değil. #FutbolArena pic.twitter.com/TwCs030o0d— FutbolArena (@futbolarena) March 18, 2026
🗣️ @OzgurBuzbas, Noa Lang'ın sakatlandığı pozisyonun nasıl yaşandığını anlattı 👀 pic.twitter.com/HSld0JPQoF— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
Видеообзор матча Ливерпуль – Галатасарай (4:0)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор может уйти вместе с Мичелом в «Вильярреал»
В ночь на 19 марта Лео забил Нэшвиллу в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов