ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом

26-летний нидерландский форвард турецкого Галатасарая Ноа Ланг лишился пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:4).

За 10 минут до завершения основного времени поединка нападающий не сумел оставить мяч в поле, сам потерял равновесия и столкнулся с рекламным щитом. Чтобы не упасть, Ноа подставил руку – из-за сильно столкновения часть пальца буквально отрубило об угол щита.

Из-за этого инцидента Ланг на несколько секунд потерял сознание. Врачи быстро выбежали на помощь, а вместо Ноа на поле появился Мауро Икарди.

После завершения встречи нидерланлца отправили в больницу на операцию.

Ливерпуль выиграл противостояние у Галатасарая с общим счетом 4:1 и в четвертьфинале главного еврокубка поборется с французским ПСЖ.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Osimhen ile Noa Lang'ın hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Durumları henüz belli değil. #FutbolArena pic.twitter.com/TwCs030o0d — FutbolArena (@futbolarena) March 18, 2026

🗣️ @OzgurBuzbas, Noa Lang'ın sakatlandığı pozisyonun nasıl yaşandığını anlattı 👀 pic.twitter.com/HSld0JPQoF — TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026

