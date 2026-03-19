19 марта 2026, 02:10 |
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом

Ноа Ланг получил жуткую травму и потерял сознания во время матча ЛЧ против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нидерландский форвард турецкого Галатасарая Ноа Ланг лишился пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:4).

За 10 минут до завершения основного времени поединка нападающий не сумел оставить мяч в поле, сам потерял равновесия и столкнулся с рекламным щитом. Чтобы не упасть, Ноа подставил руку – из-за сильно столкновения часть пальца буквально отрубило об угол щита.

Из-за этого инцидента Ланг на несколько секунд потерял сознание. Врачи быстро выбежали на помощь, а вместо Ноа на поле появился Мауро Икарди.

После завершения встречи нидерланлца отправили в больницу на операцию.

Ливерпуль выиграл противостояние у Галатасарая с общим счетом 4:1 и в четвертьфинале главного еврокубка поборется с французским ПСЖ.

igrok-galatasaraya-lishilsya-paltsa-posle-stolknoveniya-s-reklamnym-shchitom-noa-lang
igrok-galatasaraya-lishilsya-paltsa-posle-stolknoveniya-s-reklamnym-shchitom-noa-lang-foto-1
igrok-galatasaraya-lishilsya-paltsa-posle-stolknoveniya-s-reklamnym-shchitom-noa-lang-foto-2
igrok-galatasaraya-lishilsya-paltsa-posle-stolknoveniya-s-reklamnym-shchitom-noa-lang-foto-3
igrok-galatasaraya-lishilsya-paltsa-posle-stolknoveniya-s-reklamnym-shchitom-noa-lang-foto-4

Видеообзор матча Ливерпуль – Галатасарай (4:0)

фото фотогалерея Ноа Ланг травма операция Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль
Даниил Агарков Sport.ua
