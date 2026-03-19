То, что не удалось Месси и Роналду: уникальный рекорд Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов УЕФА. В возрасте 37 лет и 209 дней он стал самым возрастным футболистом, оформившим дубль в матче этого турнира.

Как сообщает OptaJose, поляк превзошел достижение легендарного Филиппо Индзаги, который забивал дважды за «Милан» в ворота «Реала» в ноябре 2010 года (тогда итальянцу было 37 лет и 86 дней).

Это историческое событие произошло в рамках ответного поединка 1/8 финала сезона-2025/2026, в котором «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счетом 7:2. По результатам двух встреч каталонцы пробились в четвертьфинал, где их ожидает противостояние с мадридским «Атлетико».

В текущем сезоне Левандовски провел 36 матчей во всех официальных турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и 3 результативными передачами.