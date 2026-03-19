  То, что не удалось Месси и Роналду: уникальный рекорд Левандовски
19 марта 2026, 03:51 | Обновлено 19 марта 2026, 03:53
То, что не удалось Месси и Роналду: уникальный рекорд Левандовски

Польский форвард установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов

19 марта 2026, 03:51 | Обновлено 19 марта 2026, 03:53
457
0
То, что не удалось Месси и Роналду: уникальный рекорд Левандовски
Польский форвард Роберт Левандовски установил новый возрастной рекорд Лиги чемпионов УЕФА. В возрасте 37 лет и 209 дней он стал самым возрастным футболистом, оформившим дубль в матче этого турнира.

Как сообщает OptaJose, поляк превзошел достижение легендарного Филиппо Индзаги, который забивал дважды за «Милан» в ворота «Реала» в ноябре 2010 года (тогда итальянцу было 37 лет и 86 дней).

Это историческое событие произошло в рамках ответного поединка 1/8 финала сезона-2025/2026, в котором «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счетом 7:2. По результатам двух встреч каталонцы пробились в четвертьфинал, где их ожидает противостояние с мадридским «Атлетико».

В текущем сезоне Левандовски провел 36 матчей во всех официальных турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

По теме:
Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Атлетико в ЛЧ
УЕФА выбрала претендентов: кто станет главным героем недели в ЛЧ?
Джеррард разнес Галатасарай: «Жалкая игра, счет мог быть 11:0»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Футбол | 18 марта 2026, 21:23 9
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18 марта 2026, 09:38 4
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Футбол | 18.03.2026, 05:02
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
«Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами
Футбол | 19.03.2026, 02:59
«Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами
«Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами
Популярные новости
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 5
Бокс
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 14
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 7
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
