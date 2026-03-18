Пятая ракетка мира пропустит Мастерс в Майами

Пятый номер рейтинга ATP, итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP 1000 в Майами.

Музетти был четвертым сеяным на тысячнике из-за снятия Новака Джоковича (ATP 3) и должен был начать выступление со второго круга. Его заменить лаки-лузер.

6 марта на Мастерсе в Индиан-Уэллс итальянец в стартовом поединке уступил в двух сетах 56-й ракетке мира Мартону Фучовичу.

Это был первый турнир после травмы, полученной на Aus Open.

На Australian Open Лоренцо снялся с поединка с сербом Новаком Джоковичем на стадии 1/4 финала. После второго сета Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правой ногой.