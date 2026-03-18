Пятая ракетка мира пропустит Мастерс в Майами
Лоренцо Музетти снялся с тысячника перед стартовым поединком
Пятый номер рейтинга ATP, итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP 1000 в Майами.
Музетти был четвертым сеяным на тысячнике из-за снятия Новака Джоковича (ATP 3) и должен был начать выступление со второго круга. Его заменить лаки-лузер.
6 марта на Мастерсе в Индиан-Уэллс итальянец в стартовом поединке уступил в двух сетах 56-й ракетке мира Мартону Фучовичу.
Это был первый турнир после травмы, полученной на Aus Open.
На Australian Open Лоренцо снялся с поединка с сербом Новаком Джоковичем на стадии 1/4 финала. После второго сета Музетти взял медицинский перерыв из-за проблем с правой ногой.
Miami update:— Entry List Updates (@EntryLists) March 18, 2026
OUT: Musetti
IN: Lucky Loser
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
