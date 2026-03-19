  4. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE
19 марта 2026, 06:55 | Обновлено 19 марта 2026, 06:58
19 марта в 11:00 будут определены полуфинальные пары национального кубка

Коллаж Sport.ua

19 марта в 11:00 состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве будут определены две пары 1/2 финала.

В полуфиналы Кубка Украины вышли:

  • Два клуба УПЛ: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков
  • Две команды Первой лиги: Буковина Черновцы, Чернигов

Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

Кубок Украины 2025/26. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 18.03. 14:40. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)

Николай Степанов
Перець
Чекаєм на  Чернігів
Перший Серед Рівних в бані
Для Динамо фенікс-іллічовець , а в фіналі ФК Мухосранськ хацапетівського району.
