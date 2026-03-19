Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Кто для Динамо? Смотреть онлайн LIVE

19 марта в 11:00 состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве будут определены две пары 1/2 финала.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналы Кубка Украины вышли:

Два клуба УПЛ: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков

Две команды Первой лиги: Буковина Черновцы, Чернигов

Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

Кубок Украины 2025/26. 1/4 финала

03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0

– Ингулец Петрово – 2:0 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)

– 0:0 (пен. 4:5) 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0

– Локомотив Киев – 3:0 18.03. 14:40. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Инфографика