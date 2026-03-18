ВИДЕО. Уже 2:2! Шоу на Камп Ноу: Эланга оформил дубль Барселоне за 28 минут
Антони сравнял счет для сорок в середине первого тайма ответного матча 1/8 финала ЛЧ
Шведский форвард Ньюкасла Антони Эланга оформил дубль в ворота Барселоны за 28 минут ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Эланга, забив второй мяч, сделал счет 2:2 на Камп Ноу. В первой игре сороки и сине-гранатовые сыграли вничью (1:1).
Для Эланги это первые голы в текущем сезона главного еврокубка.
Встреча Барселоны и Ньюкасла стартовала 18 марта в 19:45 по Киеву на Камп Ноу в Каталонии.
