ОФИЦИАЛЬНО. 15 матчей без побед. Аутсайдер Серии А уволил тренера
«Кремонезе» прекратил сотрудничество с Давиде Николой
Один из аутсайдеров итальянской Серии B «Кремонезе» объявил об увольнении главного тренера Давиде Николы.
«Кремонский клуб хотел бы поблагодарить тренера и его сотрудников за профессионализм, преданность и самоотдачу, которые они демонстрировали в своей ежедневной работе с момента прибытия в Кремону», – говорится в заявлении клуба.
После 29 туров Серии А «Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка, что на три меньше, чем у «Лечче», который идет 17-м.
В предыдущем туре кремонцы уступили «Фиорентине» со счетом 1:4, а в целом команда не побеждает уже 15 матчей подряд.
По информации итальянских СМИ, новым наставником «гриджоросси» станет Марко Джампаоло.
Comunicato ufficiale - Davide Nicola— U.S. Cremonese (@USCremonese) March 18, 2026
👉 https://t.co/3CnhRnX7Ua#TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #Cremona pic.twitter.com/jtIXDl52a5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
