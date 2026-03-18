18 марта 2026, 14:43 | Обновлено 18 марта 2026, 14:44
ОФИЦИАЛЬНО. 15 матчей без побед. Аутсайдер Серии А уволил тренера

«Кремонезе» прекратил сотрудничество с Давиде Николой

Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Никола

Один из аутсайдеров итальянской Серии B «Кремонезе» объявил об увольнении главного тренера Давиде Николы.

«Кремонский клуб хотел бы поблагодарить тренера и его сотрудников за профессионализм, преданность и самоотдачу, которые они демонстрировали в своей ежедневной работе с момента прибытия в Кремону», – говорится в заявлении клуба.

После 29 туров Серии А «Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка, что на три меньше, чем у «Лечче», который идет 17-м.

В предыдущем туре кремонцы уступили «Фиорентине» со счетом 1:4, а в целом команда не побеждает уже 15 матчей подряд.

По информации итальянских СМИ, новым наставником «гриджоросси» станет Марко Джампаоло.

Дженоа принял решение о будущем Малиновского
Знаменитый клуб УПЛ вскоре уволит главного тренера
Кобин прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить Карпаты
Иван Чирко Источник: ФК Кремонезе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Футбол | 17 марта 2026, 23:17 0
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин

Тибо получил небольшую травму, степень повреждения уточняется

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18 марта 2026, 09:38 4
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку

Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Футбол | 17.03.2026, 19:06
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Футбол | 18.03.2026, 12:58
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 10:27
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Популярные новости
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 5
Футбол
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 2
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 12
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
