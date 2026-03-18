ОФИЦИАЛЬНО. 15 матчей без побед. Аутсайдер Серии А уволил тренера

Один из аутсайдеров итальянской Серии B «Кремонезе» объявил об увольнении главного тренера Давиде Николы.

«Кремонский клуб хотел бы поблагодарить тренера и его сотрудников за профессионализм, преданность и самоотдачу, которые они демонстрировали в своей ежедневной работе с момента прибытия в Кремону», – говорится в заявлении клуба.

После 29 туров Серии А «Кремонезе» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка, что на три меньше, чем у «Лечче», который идет 17-м.

В предыдущем туре кремонцы уступили «Фиорентине» со счетом 1:4, а в целом команда не побеждает уже 15 матчей подряд.

По информации итальянских СМИ, новым наставником «гриджоросси» станет Марко Джампаоло.