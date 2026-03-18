Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд

Легендарный вратарь «Динамо» Киев Александр Шовковский вспомнил, что в свое время был близок к переходу в «Арсенал», однако трансфер не состоялся.

«Я не получал на руки ни одного четкого предложения, возможно, мне его просто не показывали. Но мы с агентом Варгой договорились: если он найдет вариант, то будет представлять мои интересы.

Помню, что во время отпуска он позвонил и сказал, что общался с руководством, есть определенные наработки и вариант может сложиться. Мне объяснили, что клуб готов рассматривать трансферы почти всех, но есть один игрок, которого не отпустят – и это был я», – подытожил Шовковский.