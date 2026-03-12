Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШОВКОВСКИЙ: «Пытались найти цивилизованное решение. В ответ агрессия»
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 20:09
Александр сообщил о закрытии своего тира

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший вратарь и главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил о закрытии своего тира в Киеве:

«Хочу немного прояснить ситуацию с тиром на Соломенке.

Большинство из вас знает, что я человек неконфликтный. Я всегда стараюсь решать вопросы через переговоры и находить компромисс. Именно поэтому долгое время мы не комментировали ситуацию, которая сложилась с нашим тиром.

Да, уже около полугода тир не работает. Причина проста: несмотря на долгосрочную договоренность и договор аренды на 10 лет, здание было перепродано. После смены владельцев нам отключили электроэнергию и заблокировали доступ в помещение.

Важно сказать еще одну вещь. Когда мы брали это помещение, оно было фактически в аварийном состоянии. Именно поэтому мы договаривались об аренде на 10 лет – чтобы иметь возможность инвестировать в полноценный тир.

В результате мы сделали полный капитальный ремонт и фактически создали тир с нуля. В проект было вложено очень много средств, сил и времени. Многие из вас были там и знают, как он работал.

В этом посте я добавляю фотографии того, в каком состоянии было помещение до ремонта – чтобы вы могли увидеть разницу.

В течение полугода мы много раз пытались договориться и найти цивилизованное решение. К сожалению, все попытки не дали результата – вместо диалога мы сталкивались с агрессией и нежеланием решать вопросы.

Многие военные тренировались в нашем тире. Мы проводили обучение, тренировки, работали с оборудованием и оружием. Для меня было важно, чтобы это место продолжало работать. К сожалению, сейчас тир не функционирует.

После того как все попытки договориться мирным путем не дали результата, нам пришлось обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением о возможных мошеннических действиях.

На сегодняшний день уже проведено значительное количество следственных действий, также вручены подозрения. Детали пока не могу комментировать, поскольку продолжается следствие.

Хочу поблагодарить полицию Киева и органы прокуратуры за их работу, профессионализм и принципиальную позицию в этом деле.

И, несмотря на все, я все еще надеюсь, что владелец помещения захочет выйти на контакт и мы сможем урегулировать этот вопрос мирным путем – так, как это должно быть по закону и по-человечески».

Ранее Александр Шовковский рассказал, кем работает после увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо».

