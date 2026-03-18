57-й гол Холанда. Как выглядит топ-20 бомбардиров в истории Лиги чемпионов?

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, как мы уже сообщали ранее, забил свой 57-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала против мадридского Реала, в котором «горожане» уступили со счетом 1:2.

Свои 57 голов Холанд забил, выступая за РБ Зальцбург (8), Боруссию Дортмунд (15) и Манчестер Сити (34).

Для этого норвежцу понадобилось 58 матчей.

По количеству забитых мячей в турнире Холанд догнал Томаса Мюллера, который в свое время забил такое же количество голов в составе Баварии.

Лишь 6 футболистов в истории Лиги чемпионов забили больше норвежцев: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68).

Вспомним топ-20 бомбардиров в истории самого престижного турнира Европы.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов