57-й гол Холанда. Как выглядит топ-20 бомбардиров в истории Лиги чемпионов?
Только 6 игроков в истории турнира забили больше норвежского форварда
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, как мы уже сообщали ранее, забил свой 57-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в ответном матче 1/8 финала против мадридского Реала, в котором «горожане» уступили со счетом 1:2.
Свои 57 голов Холанд забил, выступая за РБ Зальцбург (8), Боруссию Дортмунд (15) и Манчестер Сити (34).
Для этого норвежцу понадобилось 58 матчей.
По количеству забитых мячей в турнире Холанд догнал Томаса Мюллера, который в свое время забил такое же количество голов в составе Баварии.
Лишь 6 футболистов в истории Лиги чемпионов забили больше норвежцев: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68).
Вспомним топ-20 бомбардиров в истории самого престижного турнира Европы.
Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 129 – Лионель Месси (Аргентина)
- 107 – Роберт Левандовски (Польша)
- 90 – Карим Бензема (Франция)
- 71 – Рауль (Испания)
- 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 57 – Томас Мюллер (Германия)
- 57 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
- 50 – Тьерри Анри (Франция)
- 49 – Мохамед Салах (Египет)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 48 – Андрей Шевченко (Украина)
- 48 – Гарри Кейн (Англия)
- 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 44 – Антуан Гризманн (Франция)
- 43 – Неймар (Бразилия)
- 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
