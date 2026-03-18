  4. 57-й гол Холанда. Как выглядит топ-20 бомбардиров в истории Лиги чемпионов?
18 марта 2026, 10:39
Только 6 игроков в истории турнира забили больше норвежского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, как мы уже сообщали ранее, забил свой 57-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала против мадридского Реала, в котором «горожане» уступили со счетом 1:2.

Свои 57 голов Холанд забил, выступая за РБ Зальцбург (8), Боруссию Дортмунд (15) и Манчестер Сити (34).

Для этого норвежцу понадобилось 58 матчей.

По количеству забитых мячей в турнире Холанд догнал Томаса Мюллера, который в свое время забил такое же количество голов в составе Баварии.

Лишь 6 футболистов в истории Лиги чемпионов забили больше норвежцев: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (107), Карим Бензема (90), Рауль (71) и Килиан Мбаппе (68).

Вспомним топ-20 бомбардиров в истории самого престижного турнира Европы.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 140 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 129 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 107 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 90 – Карим Бензема (Франция)
  • 71 – Рауль (Испания)
  • 68 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 57 – Томас Мюллер (Германия)
  • 57 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 56 – Руд ван Нистельрой (Нидерланды)
  • 50 – Тьерри Анри (Франция)
  • 49 – Мохамед Салах (Египет)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 48 – Андрей Шевченко (Украина)
  • 48 – Гарри Кейн (Англия)
  • 46 – Филиппо Индзаги (Италия)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 44 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 43 – Неймар (Бразилия)
  • 42 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
