18 марта 2026, 02:00 |
105
0

Винисиус – о победе над Сити, мести и готовности Реала к Баварии

Игрок подчеркнул, что команда меняется в больших матчах и уже готова к новым вызовам в ЛЧ

18 марта 2026, 02:00 |
105
0
Винисиус – о победе над Сити, мести и готовности Реала к Баварии
Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 2:1).

– Это очень важный матч для нашей уверенности, потому что в этом сезоне у нас было много хороших игр, но без такого контроля, как в этом противостоянии.

Это был очень сложный поединок против сильной команды и тренера. Они много владеют мячом, но мы знали, что нужно делать: работать и использовать свои моменты. Я упустил много шансов, но сегодня нам не понадобилось так много.

– Был ли первый матч переломным моментом?

– Да, безусловно. Это важный момент. Все знают, что этот клуб и его болельщики меняются, когда наступают большие матчи в этом турнире. Мы готовы к большему. Пусть приходит следующий соперник.

– Сегодня вы хотели пробить пенальти…

– В первом матче я сказал Феде (Вальверде – прим.), чтобы он пробил, потому что он проводил отличный матч. Я предложил ему это, но он отказался, и я не забил.

Сегодня я снова сказал ему, но он ответил «нет» и полностью доверил это мне – так и должен поступать капитан. Я забил и смог помочь команде победить.

– Празднование было жестом в сторону трибун из-за баннера в прошлый раз?

– Футбол хорош тем, что всегда дает еще один шанс. Вот он и появился. Мы победили и вышли в четвертьфинал вместе с нашими болельщиками, нашей семьей, всеми игроками и тренерским штабом, который отдает ради нас все.

– Что вам сказал Гвардиола?

– Ничего, просто поздравил, вот и все.

– Теперь – «Бавария»…

– Конечно. Мы готовы, – сказал Винисиус в эфире Movistar.

По теме:
Барселона – Ньюкасл. Текстовая трансляция матча
Холанд пишет историю: норвежец сместил легенду в списке лучших в ЛЧ
Новый герой Арсенала? Артета откровенно высказался после победы над Байером
Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов Винисиус Жуниор Пеп Гвардиола Федерико Вальверде Бавария
Михаил Олексиенко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17 марта 2026, 06:55 7
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон

Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 4
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17.03.2026, 19:30
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила стильным беременным фотосетом
Футбол | 18.03.2026, 01:17
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила стильным беременным фотосетом
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила стильным беременным фотосетом
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Футбол | 17.03.2026, 18:05
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Популярные новости
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 10
Футбол
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
