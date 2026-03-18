Винисиус – о победе над Сити, мести и готовности Реала к Баварии

Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 2:1).

– Это очень важный матч для нашей уверенности, потому что в этом сезоне у нас было много хороших игр, но без такого контроля, как в этом противостоянии.

Это был очень сложный поединок против сильной команды и тренера. Они много владеют мячом, но мы знали, что нужно делать: работать и использовать свои моменты. Я упустил много шансов, но сегодня нам не понадобилось так много.

– Был ли первый матч переломным моментом?

– Да, безусловно. Это важный момент. Все знают, что этот клуб и его болельщики меняются, когда наступают большие матчи в этом турнире. Мы готовы к большему. Пусть приходит следующий соперник.

– Сегодня вы хотели пробить пенальти…

– В первом матче я сказал Феде (Вальверде – прим.), чтобы он пробил, потому что он проводил отличный матч. Я предложил ему это, но он отказался, и я не забил.

Сегодня я снова сказал ему, но он ответил «нет» и полностью доверил это мне – так и должен поступать капитан. Я забил и смог помочь команде победить.

– Празднование было жестом в сторону трибун из-за баннера в прошлый раз?

– Футбол хорош тем, что всегда дает еще один шанс. Вот он и появился. Мы победили и вышли в четвертьфинал вместе с нашими болельщиками, нашей семьей, всеми игроками и тренерским штабом, который отдает ради нас все.

– Что вам сказал Гвардиола?

– Ничего, просто поздравил, вот и все.

– Теперь – «Бавария»…

– Конечно. Мы готовы, – сказал Винисиус в эфире Movistar.