  4. ВИДЕО. Винисиус ответил фанатам Сити за унижение с Золотым мячом
18 марта 2026, 01:04 | Обновлено 18 марта 2026, 01:05
ВИДЕО. Винисиус ответил фанатам Сити за унижение с Золотым мячом

Бразилец превратил гол в ворота Манчестер Сити в настоящее шоу

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) Винисиус Жуниор успешно исполнил одиннадцатиметровый удар в первом тайме.

Празднуя взятие ворот, лидер атак «Реала» облокотился на угловой флажок; активно жестикулируя в сторону болельщиков «горожан». Кроме того, бразильский вингер сымитировал вытирание слез кулаками, отвечая на старые обиды.

Напомним, что год назад фанаты английского клуба вывесили провокационный баннер с изображением Родри и его «Золотой мяч», дополнив его фразой «Хватит лить горькие слезы». Именно испанский полузащитник обошел Винисиуса в голосовании за главную индивидуальную награду в 2024 году.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов Родри Золотой мяч
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко
