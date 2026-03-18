ВИДЕО. Винисиус ответил фанатам Сити за унижение с Золотым мячом
Бразилец превратил гол в ворота Манчестер Сити в настоящее шоу
В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) Винисиус Жуниор успешно исполнил одиннадцатиметровый удар в первом тайме.
Празднуя взятие ворот, лидер атак «Реала» облокотился на угловой флажок; активно жестикулируя в сторону болельщиков «горожан». Кроме того, бразильский вингер сымитировал вытирание слез кулаками, отвечая на старые обиды.
Напомним, что год назад фанаты английского клуба вывесили провокационный баннер с изображением Родри и его «Золотой мяч», дополнив его фразой «Хватит лить горькие слезы». Именно испанский полузащитник обошел Винисиуса в голосовании за главную индивидуальную награду в 2024 году.
Estos intentaron burlarse de Vinicius 🇧🇷 por el robo del Balón de Oro en 2024.— Jerry Díaz 🇨🇺 (@Jerryto94) March 17, 2026
Ahora a aguantar cuando te gana en el terreno. Aquí Rodri no tendrá "un voto". Aquí toca jugar al fútbol, y en eso Vinicius es mejor.
