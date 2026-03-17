  Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
17 марта 2026, 23:17 | Обновлено 17 марта 2026, 23:31
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин

Тибо получил небольшую травму, степень повреждения уточняется

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Стало известно, почему украинский вратарь Андрей Лунин вышел на замену вместо Тибо Куртуа после перерыва в матче Лиги чемпионов.

Как сообщают испанские веб-паблики, бельгийский вратарь Тибо Куртуа получил небольшую травму, степень повреждения уточняется.

17 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26. Манчестер Сити принимает Реал Мадрид на стадионе Этихад в Манчестере.

В первой игре в Мадриде яркую домашнюю победу одержали галактикос (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде.

После первого тайма второго матча счет равный (1:1). После удаления Бернарда Силвы и гола Вини Жуниора с пенальти ответил в конце тайма Эрлинг Холанд.

Лунин вышел на поле впервые после 14 января, когда он сыграл против Альбасете в Кубке Испании. Для Андрея это суммарно всего лишь 4-й матч в текущем сезоне.

