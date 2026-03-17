  4. Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити
17 марта 2026, 23:07 | Обновлено 17 марта 2026, 23:32
Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити

После первого тайма второго матча счет равный – 1:1.

17 марта 2026, 23:07 | Обновлено 17 марта 2026, 23:32
2256
3 Comments
Лунин вышел на замену вместо Куртуа после перерыва в матче против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на замену вместо Тибо Куртуа после перерыва в матче Лиги чемпионов.

17 марта в 22:00 проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26. Манчестер Сити принимает Реал Мадрид на стадионе Этихад в Манчестере.

В первой игре в Мадриде яркую домашнюю победу одержали галактикос (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде.

После первого тайма второго матча счет равный (1:1). После удаления Бернарда Силвы и гола Вини Жуниора с пенальти ответил в конце тайма Эрлинг Холанд.

Лунин вышел на поле впервые после 14 января, когда он сыграл против Альбасете в Кубке Испании. Для Андрея это суммарно всего лишь 4-й матч в текущем сезоне.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой
ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой
ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой

На 22-й минуте галактикос вышли вперед в счете, уже имея гандикап в 3 мяча

Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Лунин может перейти в «Ньюкасл»

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Комментарии 3
Remark
Во буде хохма, якщо Лунін буде в фіналі ЛЧ стояти, а він навіть в трійку кращих голкіперів в СбУ не проходить 😄
Harun Bakircioğlu
Вот так сидишь, никого не трогаешь и на тебе. Если травма Куртуа серьезная, еще пахать весь остаток сезона придется.
Mamay
А в збірну сєрьога не покликав
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 4
Другие виды
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 25
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 12
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
