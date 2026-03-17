  4. Арсенал – Байер – 2:0. Как забивали Эзе и Райс? Видео голов и обзор матча
17.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
17 марта 2026, 22:55 | Обновлено 18 марта 2026, 00:08
Арсенал – Байер – 2:0. Как забивали Эзе и Райс? Видео голов и обзор матча

Команды встретились во вторник, 17 марта, в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Арсенал» и немецкий «Байер».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Местом проведения поединка стал стадион «Emirates Stadium». Стартовый свисток главного арбитра Данни Макеле прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В первой игре команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1. На гол немецкого полузащитника Андриха «канониры» ответили точным ударом Хаверца.

«Байер» в предыдущем раунде выбил из турнира «Олимпиакос» – 2:0, 0:0. «Арсенал» занял первое место в основном этапе Лиги чемпионов, поэтому пропускал стадию 1/16 финала.

Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта

Ответный матч

Арсенал (Англия) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Эзе, 36, Райс, 63

Видеообзор матча: (ожидается)

