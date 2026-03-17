  Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра состоится 17 марта в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

17 марта, свой ответный матч в 1/8 Лиги чемпионов проведут Арсенал – Байер. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Лондонцы до сих пор ведут борьбу за четыре трофея, в Кубке Англии сыграют в четвертьфинале против Саутгемптона, а в Кубке английской лиге в финале против Манчестер Сити. Главная цель, выигрыш чемпионата, где лондонцы уверенно лидирует, опережая упомянутый Мансити на девять очков, но у конкурента есть игра в запасе.

В последнем туре подопечные Артеты в сложнейшем матче дома одолели Эвертон – 2:0, забив на 89-й и на 90+7 минуте. Арсенал хочет собрать, как можно больше трофеев, Лигой чемпионов клуб жертвовать не будет. Повреждения не позволят выйти на поле троим футболистам.

«Фармацевты» тоже проводят насыщенный сезон, на предыдущем этапе Лиги чемпионов они одолели Олимпиакос – 2:0 в гостях и 0:0 дома. Байер только шестой в Бундеслиге, отставая на пять очков от первого квартета. В последнем туре команда сыграла 1:1 дома против Баварии. Результат выглядит хорошим, но хозяева получили численное преимущество уже на 42-й минуте встречи, а с 84-й и вовсе имели на два игрока больше, но вырвать победу не удалось.

Байер продолжает борьбу и за Кубок Германии, там удалось дойти до полуфинала. Восемь футболистов вынуждены пропустить предстоящий тяжелый матч.

Личные встречи

Первый матч прошел в напряженной борьбе, команды создали мало моментов. Байер открыл счет на старте второй половины, причем забил после углового, что является главным оружием Арсенала. Лондонцы смогли сравнять в конце встречи, Хаверц забил с пенальти, хотя он выглядел сомнительно – 1:1.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.11 для Арсенала и 10.40 для Байера.

«Канониры» котируются фаворитами, на их стороне фактор своего поля, та и в целом их считают сильнее. Байер может выдать мощный матч, недооценивать «фармацевтов» точно не стоит. Важен будет и план на игру, чем смогут удивить тренеры, а также, как это реализуют футболисты. Рискну поставить здесь на обмен голами за 2,05.

