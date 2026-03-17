Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Арсенал» и немецкий «Байер».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

На 36-й минуте полузащитник лондонской команды Эберечи Эзе вывел свою команду вперед благодаря дальнему удару из-за пределов штрафной, против которого оказался бессилен вратарь «Байера».

Во второй половине игры полузащитник Деклан Райс увеличил преимущество «канониров» после того, как мощным выстрелом отправил мяч в нижний угол ворот.

Лига чемпионов, 1/8 финала. 16 марта

Ответный матч

Арсенал (Англия) – Байер (Германия) – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Эзе, 36, Райс, 63

