  4. Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне
17.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
17 марта 2026, 23:53 |
Арсенал пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев Байер в Лондоне

Судьбу второго поединка решили результативные удары Эберечи Эзе и Деклана Райса

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Во вторник, 17 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретились английский «Арсенал» и немецкий «Байер».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:0 и завоевали путевку в следующий раунд по сумме двух встреч. В первой игре команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

На 36-й минуте полузащитник лондонской команды Эберечи Эзе вывел свою команду вперед благодаря дальнему удару из-за пределов штрафной, против которого оказался бессилен вратарь «Байера».

Во второй половине игры полузащитник Деклан Райс увеличил преимущество «канониров» после того, как мощным выстрелом отправил мяч в нижний угол ворот.

Арсенал (Англия) Байер (Германия) 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Эзе, 36, Райс, 63

По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Тотальное доминирование. ПСЖ уничтожил Челси и во втором матче
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17 марта 2026, 07:49 30
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Футбол | 17 марта 2026, 01:09 1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»

Президент УАФ – о решении Международного паралимпийского комитета

Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Футбол | 17.03.2026, 17:55
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Сборная Ирана придумала, как сыграть на ЧМ-2026. Ведут переговоры
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2026, 22:24
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
❤️🍓
С болельщиками Бенфики болеем за Арсенал в четвертьфинале!
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
