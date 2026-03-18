Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон определился с будущим Миколенко, которым заинтересовалась Рома
Англия
18 марта 2026, 11:44 |
862
0

Эвертон определился с будущим Миколенко, которым заинтересовалась Рома

Английский клуб собирается продлить сотрудничество с защитником сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Эвертон» не планирует прекращать сотрудничество с защитником сборной Украины Виталием Миколенко, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», которая намерена усилить линию защиты по просьбе главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Ириски» планируют продлить соглашение с украинцем, который провел 150 матчей в футболке английского клуба, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

«Защитник «Эвертона» фигурирует в списке кандидатов на усиление спортивного директора Фредерика Массары, поскольку римский клуб готовится к летнему трансферному окну.

«Рома» считает, что Миколенко может сразу попасть в стартовый состав, особенно учитывая привлекательность потенциального подписания игрока свободным агентом.

Однако, по сообщениям, ни «Эвертон», ни Миколенко не планируют расставаться после завершения нынешней кампании», – сообщил источник.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
ФОТО. Звезда Боруссии Дортмунд может покинуть клуб из-за девушки
Украинизация продолжается. Fnatic подпишет еще одного украинца в состав CS2
Эвертон Рома Рим Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Sport Witness
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 10:27 0
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити

Голкипер сборной Украины сделал три сейва в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов

Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 00:01 14
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити

Винисиус поиздевался над командой Гвардиолы на ее поле

УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Футбол | 18.03.2026, 03:22
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футбол | 18.03.2026, 07:43
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 26
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 10
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 20
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем