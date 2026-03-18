Эвертон определился с будущим Миколенко, которым заинтересовалась Рома

Английский «Эвертон» не планирует прекращать сотрудничество с защитником сборной Украины Виталием Миколенко, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», которая намерена усилить линию защиты по просьбе главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Ириски» планируют продлить соглашение с украинцем, который провел 150 матчей в футболке английского клуба, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.

«Защитник «Эвертона» фигурирует в списке кандидатов на усиление спортивного директора Фредерика Массары, поскольку римский клуб готовится к летнему трансферному окну.

«Рома» считает, что Миколенко может сразу попасть в стартовый состав, особенно учитывая привлекательность потенциального подписания игрока свободным агентом.

Однако, по сообщениям, ни «Эвертон», ни Миколенко не планируют расставаться после завершения нынешней кампании», – сообщил источник.