Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины

Итальянская «Рома» продолжает поиск кандидатов для усиления команды, которой руководит Джан Пьеро Гасперини – в шорт-листе римского клуба находятся несколько имен.

По информации итальянских источников, защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко является приоритетным кандидатом на переход в Серию А.

Контракт футболиста сборной Украины истекает после завершения нынешнего сезона, однако 26-летний игрок пока не спешит продлевать сотрудничество с «ирисками».

Среди других вариантов, которые рассматривает «Рома» – Райан Сессеньон, выступающий за «Фулхэм», и Суффиан Эль-Каруани, фланговый защитник нидерландского «Утрехта» и сборной Марокко.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 28 матчей в составе «Эвертона», в которых отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость украинца составляет 25 миллионов евро.