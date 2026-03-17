Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины
Виталий Миколенко является приоритетным кандидатом на трансферном рынке для римского клуба
Итальянская «Рома» продолжает поиск кандидатов для усиления команды, которой руководит Джан Пьеро Гасперини – в шорт-листе римского клуба находятся несколько имен.
По информации итальянских источников, защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко является приоритетным кандидатом на переход в Серию А.
Контракт футболиста сборной Украины истекает после завершения нынешнего сезона, однако 26-летний игрок пока не спешит продлевать сотрудничество с «ирисками».
Среди других вариантов, которые рассматривает «Рома» – Райан Сессеньон, выступающий за «Фулхэм», и Суффиан Эль-Каруани, фланговый защитник нидерландского «Утрехта» и сборной Марокко.
В нынешнем сезоне Миколенко провел 28 матчей в составе «Эвертона», в которых отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость украинца составляет 25 миллионов евро.
Лунин может перейти в «Ньюкасл»
Президент УАФ – о решении Международного паралимпийского комитета