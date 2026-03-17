Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины
Италия
17 марта 2026, 17:17
1019
1

Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины

Виталий Миколенко является приоритетным кандидатом на трансферном рынке для римского клуба

17 марта 2026, 17:17 |
1019
1 Comments
Усиление для Гасперини. Рома нацелилась на защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Итальянская «Рома» продолжает поиск кандидатов для усиления команды, которой руководит Джан Пьеро Гасперини – в шорт-листе римского клуба находятся несколько имен.

По информации итальянских источников, защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко является приоритетным кандидатом на переход в Серию А.

Контракт футболиста сборной Украины истекает после завершения нынешнего сезона, однако 26-летний игрок пока не спешит продлевать сотрудничество с «ирисками».

Среди других вариантов, которые рассматривает «Рома» – Райан Сессеньон, выступающий за «Фулхэм», и Суффиан Эль-Каруани, фланговый защитник нидерландского «Утрехта» и сборной Марокко.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 28 матчей в составе «Эвертона», в которых отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость украинца составляет 25 миллионов евро.

По теме:
Рома Рим Эвертон Виталий Миколенко Райан Сессеньон Фулхэм Утрехт Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Боже збав, дивитися будь-якому українському футболістові, у бік клубів під керівництвом цього поца! 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем