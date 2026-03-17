Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта
W75 Марибор (Словения – хард, зал), W75 Branik Open 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Самира Де Стефано (Италия) – Дарья Снигур (Украина, 3) – ТВА
W35 Сабаделль (Испания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- София Криворучко (Украина) – Худит Эрнандес (Испания) – 6:2, 3:6, 10:7
- Карла Томал (Португалия) – Алеся Рева (Украина) – 0:6, 0:6
Второй круг
- София Криворучко (Украина) – Таила Коккинис (Австралия, 10) – 2:6, 1:6
- Алеся Рева (Украина) – Альва Рей (Испания) – 2:6, 0:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Ана Минтеги (Испания) – Катарина Завацкая (Украина) – 0:6, 3:6
Второй круг
- Каролине Вернер (Германия, 5) или Амандин Эссе (Франция) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), Sportwatchers Cup
Одиночный разряд
Первый круг
- Гайя Мадуцци (Италия, уайлд-кард) – Анастасия Соболева (Украина, 4) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 11 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алиса Якимахо – Катерина Ужиловская (Украина) – 6:4, 3:0 RET
Второй круг
- Дарья Дятлова (Украина) – Анастасия Плющева (14) – 4:6, 6:3, 10:8
Третий круг
- Филиппа Пройгшат (Германия, 5) – Дарья Дятлова (Украина) – 6:1, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Виктория Малвилл (США) – Катерина Дятлова (Украина) – 18.03, 10:00
Парный разряд
Первый круг
- Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – Арлинда Рушити (Косово) и Аня Вильдгрубер (Германия, 3) – 7:5, 4:6, 10:8
Четвертьфинал
- Таниша Кашьяп (Индия) и Андреа Роотс (Эстония) – Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – ТВА
W15 Гавр (Франция – грунт, зал), 38eme Open Du Havre
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алина Несмиянович (Украина) – Нина Радованович (Франция, 13) – 1:6, 0:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 1) – Клара Фелдман (Нидерланды) – 18.03
- Астрид Сиротт (Франция, 6) – Анастасия Фирман (Украина) – 18.03, 12:00
Парный разряд
Четвертьфинал
- Венла Ахти (Финляндия) и Анаис Габриэль (Швейцария) – Анастасия Фирман (Украина) и Маддалена Джордано (Италия, 2) – 18.03, не ранее 15:00
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Мария Лазаренко (Украина) – Елена Милованович (Сербия, 4) – ТВА
