Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта

W75 Марибор (Словения – хард, зал), W75 Branik Open 2026

Одиночный разряд

Первый круг

Самира Де Стефано (Италия) – Дарья Снигур (Украина, 3) – ТВА

W35 Сабаделль (Испания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

София Криворучко (Украина) – Худит Эрнандес (Испания) – 6:2, 3:6, 10:7

Карла Томал (Португалия) – Алеся Рева (Украина) – 0:6, 0:6

Второй круг

София Криворучко (Украина) – Таила Коккинис (Австралия, 10) – 2:6, 1:6

Алеся Рева (Украина) – Альва Рей (Испания) – 2:6, 0:6

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Минтеги (Испания) – Катарина Завацкая (Украина) – 0:6, 3:6

Второй круг

Каролине Вернер (Германия, 5) или Амандин Эссе (Франция) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), Sportwatchers Cup

Одиночный разряд

Первый круг

Гайя Мадуцци (Италия, уайлд-кард) – Анастасия Соболева (Украина, 4) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 11 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Алиса Якимахо – Катерина Ужиловская (Украина) – 6:4, 3:0 RET

Второй круг

Дарья Дятлова (Украина) – Анастасия Плющева (14) – 4:6, 6:3, 10:8

Третий круг

Филиппа Пройгшат (Германия, 5) – Дарья Дятлова (Украина) – 6:1, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Малвилл (США) – Катерина Дятлова (Украина) – 18.03, 10:00

Парный разряд

Первый круг

Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – Арлинда Рушити (Косово) и Аня Вильдгрубер (Германия, 3) – 7:5, 4:6, 10:8

Четвертьфинал

Таниша Кашьяп (Индия) и Андреа Роотс (Эстония) – Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – ТВА

W15 Гавр (Франция – грунт, зал), 38eme Open Du Havre

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Алина Несмиянович (Украина) – Нина Радованович (Франция, 13) – 1:6, 0:6

Одиночный разряд

Первый круг

Елизавета Котляр (Украина, 1) – Клара Фелдман (Нидерланды) – 18.03

Астрид Сиротт (Франция, 6) – Анастасия Фирман (Украина) – 18.03, 12:00

Парный разряд

Четвертьфинал

Венла Ахти (Финляндия) и Анаис Габриэль (Швейцария) – Анастасия Фирман (Украина) и Маддалена Джордано (Италия, 2) – 18.03, не ранее 15:00

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг