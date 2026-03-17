Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

17 марта 2026, 21:31
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта

W75 Марибор (Словения – хард, зал), W75 Branik Open 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Самира Де Стефано (Италия) – Дарья Снигур (Украина, 3) – ТВА

W35 Сабаделль (Испания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • София Криворучко (Украина) – Худит Эрнандес (Испания) – 6:2, 3:6, 10:7
  • Карла Томал (Португалия) – Алеся Рева (Украина) – 0:6, 0:6

Второй круг

  • София Криворучко (Украина) – Таила Коккинис (Австралия, 10) – 2:6, 1:6
  • Алеся Рева (Украина) – Альва Рей (Испания) – 2:6, 0:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Ана Минтеги (Испания) – Катарина Завацкая (Украина) – 0:6, 3:6

Второй круг

  • Каролине Вернер (Германия, 5) или Амандин Эссе (Франция) – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), Sportwatchers Cup

Одиночный разряд

Первый круг

  • Гайя Мадуцци (Италия, уайлд-кард) – Анастасия Соболева (Украина, 4) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 11 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алиса Якимахо – Катерина Ужиловская (Украина) – 6:4, 3:0 RET

Второй круг

  • Дарья Дятлова (Украина) – Анастасия Плющева (14) – 4:6, 6:3, 10:8

Третий круг

  • Филиппа Пройгшат (Германия, 5) – Дарья Дятлова (Украина) – 6:1, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Виктория Малвилл (США) – Катерина Дятлова (Украина) – 18.03, 10:00

Парный разряд

Первый круг

  • Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – Арлинда Рушити (Косово) и Аня Вильдгрубер (Германия, 3) – 7:5, 4:6, 10:8

Четвертьфинал

  • Таниша Кашьяп (Индия) и Андреа Роотс (Эстония) – Катерина Дятлова (Украина) и Сарафина Хансен (Дания) – ТВА

W15 Гавр (Франция – грунт, зал), 38eme Open Du Havre

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алина Несмиянович (Украина) – Нина Радованович (Франция, 13) – 1:6, 0:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 1) – Клара Фелдман (Нидерланды) – 18.03
  • Астрид Сиротт (Франция, 6) – Анастасия Фирман (Украина) – 18.03, 12:00

Парный разряд

Четвертьфинал

  • Венла Ахти (Финляндия) и Анаис Габриэль (Швейцария) – Анастасия Фирман (Украина) и Маддалена Джордано (Италия, 2) – 18.03, не ранее 15:00

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мария Лазаренко (Украина) – Елена Милованович (Сербия, 4) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16–22.03
Снигур неожиданно проиграла в первом круге турнира ITF в Словении
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Александр Шарадкин
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17 марта 2026, 07:38 0
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»

Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне

У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
Футбол | 17 марта 2026, 18:10 6
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается

Буяльский не хочет покидать киевлян

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений
Теннис | 17.03.2026, 06:24
Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений
Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Бокс | 16.03.2026, 23:19
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Олександр Науменко
Дарина не квапиться в ТОП-100.
Популярные новости
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
