Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16–22.03
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта.
М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дориан Кос (Ирландия) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 3:6, 0:6
Второй круг
- Лаклан Уикери (Австралия) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 4:6. 6:3, 7:10
Третий круг
- Гиан Грюниг (Швейцария) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 4:6 RET
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
- ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) и Лука Потенца (Италия) – Николаос Хациавраам (Греция) и Виктор Калаицис (Греция) – ТВА
- Алекс Джонс (США) и Майлз Джонс (США) – Петр Нестеров (Болгария) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА
М25 Бадалона (Испания – грунт), ITF Audax Badalona Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Шави Матас (Испания) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 6:2
- Артем Худа (Украина) – Луис Гарсия (Испания) – 2:6, 1:6
Парный разряд
Первый круг
- Томас Куррас (Испания0 и Павел Лагутин (4) – Артем Худа (Украина) и Александр Токарь (Украина) – 18.3, не ранее 17:30
М25 Мумбаи (Индия – хард), MSLT ITF Men's M5 Tennis Campionship 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Бриан Боземой (Нидерланды) – Юрий Джавакян (Украина) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7)
Второй круг
- Дигвиджай Пратап Сингх (Индия, 8) или Лео Борг (Швеция) – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лео Борг (Швеция) и Юрий Джавакян (Украина) – Мадвин Каматх (Индия) и Атхарва Шарма (Индия) – 6:2, 5:7, 13:11
Четвертьфинал
- Лео Борг (Швеция) и Юрий Джавакян (Украина) – Дигвиджай Пратап Сингх (Индия) и Джагнт Сингх (Индия) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 11 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Василий Макаренко (Украина) – Тянь Давэй (Китай) – w/o
- Лука Делиано (Германия) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 5:7, 6:1
Второй круг
- Ачут Бину (США) – Андрей Порицкий (Украина, 9) – 6:4, 3:2 RET
- Макар Кривощеков (7) – Василий Макаренко (Украина) – 6:2, 6:3
- Фидель Нвеке (Дания) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 4:6, 0:6
Третий круг
- Макар Кривощеков (7) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 6:1, 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
- Никита Билозерцев (Украина) – Алессандро Пекки (Италия, 6) – 18.03, 13:30
Парный разряд
Первый круг
- Питер де Ланхе (Нидерланды) и Алан Важны (Польша, 3) – Никита Билозерцев (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – 6:7 (6:8), 2:6
- Оскари Ээрола (Финляндия) и Сидней Цик (Германия) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – 2:6. 2:6
Второй круг
- Никита Билозерцев (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – Себастьян Йоргенсен (Дания) и Андре Меинерц (Дания) – ТВА
- Милош Срока (Польша) и Ян Верблиньски (Польша) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – ТВА
М15 Фоджа (Италия – грунт), M15 Foggia
Одиночный разряд
Первый круг
- Карло Каниато (Италия, уайлд-кард, 1) – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
М15 Ровинь (Хорватия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тимофей Милованов (Украина) – Оливер Пивник (Словакия) – 6:1, 6:2
- Владан Тадич (Босния, 7) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 6:1, 3:6, 10:6
Второй круг
- Тимофей Милованов (Украина) – Даниэл Батишта (Португалия, 13) – 3:6, 0:2 RET
Одиночный разряд
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – Кирилл Киватцев (5) – 18.03, 11:00
