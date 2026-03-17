17 марта 2026, 20:30 | Обновлено 17 марта 2026, 20:31
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16–22.03

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16–22.03
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 марта.

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дориан Кос (Ирландия) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 3:6, 0:6

Второй круг

  • Лаклан Уикери (Австралия) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 4:6. 6:3, 7:10

Третий круг

  • Гиан Грюниг (Швейцария) – Владимир Якубенко (Украина, 14) – 4:6 RET

Одиночный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
  • Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
  • ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина) и Лука Потенца (Италия) – Николаос Хациавраам (Греция) и Виктор Калаицис (Греция) – ТВА
  • Алекс Джонс (США) и Майлз Джонс (США) – Петр Нестеров (Болгария) и Александр Овчаренко (Украина, 4) – ТВА

М25 Бадалона (Испания – грунт), ITF Audax Badalona Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Шави Матас (Испания) – Михаил Ковалев (Украина) – 6:4, 6:2
  • Артем Худа (Украина) – Луис Гарсия (Испания) – 2:6, 1:6

Парный разряд

Первый круг

  • Томас Куррас (Испания0 и Павел Лагутин (4) – Артем Худа (Украина) и Александр Токарь (Украина) – 18.3, не ранее 17:30

М25 Мумбаи (Индия – хард), MSLT ITF Men's M5 Tennis Campionship 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Бриан Боземой (Нидерланды) – Юрий Джавакян (Украина) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7)

Второй круг

  • Дигвиджай Пратап Сингх (Индия, 8) или Лео Борг (Швеция) – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Лео Борг (Швеция) и Юрий Джавакян (Украина) – Мадвин Каматх (Индия) и Атхарва Шарма (Индия) – 6:2, 5:7, 13:11

Четвертьфинал

  • Лео Борг (Швеция) и Юрий Джавакян (Украина) – Дигвиджай Пратап Сингх (Индия) и Джагнт Сингх (Индия) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 11 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Василий Макаренко (Украина) – Тянь Давэй (Китай) – w/o
  • Лука Делиано (Германия) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 5:7, 6:1

Второй круг

  • Ачут Бину (США) – Андрей Порицкий (Украина, 9) – 6:4, 3:2 RET
  • Макар Кривощеков (7) – Василий Макаренко (Украина) – 6:2, 6:3
  • Фидель Нвеке (Дания) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 4:6, 0:6

Третий круг

  • Макар Кривощеков (7) – Владимир Ужиловский (Украина, 13) – 6:1, 6:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • Никита Билозерцев (Украина) – Алессандро Пекки (Италия, 6) – 18.03, 13:30

Парный разряд

Первый круг

  • Питер де Ланхе (Нидерланды) и Алан Важны (Польша, 3) – Никита Билозерцев (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – 6:7 (6:8), 2:6
  • Оскари Ээрола (Финляндия) и Сидней Цик (Германия) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – 2:6. 2:6

Второй круг

  • Никита Билозерцев (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – Себастьян Йоргенсен (Дания) и Андре Меинерц (Дания) – ТВА
  • Милош Срока (Польша) и Ян Верблиньски (Польша) – Роберт Стромбахс (Латвия) и Владимир Ужиловский (Украина, 2) – ТВА

М15 Фоджа (Италия – грунт), M15 Foggia

Одиночный разряд

Первый круг

  • Карло Каниато (Италия, уайлд-кард, 1) – Никита Маштаков (Украина) – ТВА

М15 Ровинь (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тимофей Милованов (Украина) – Оливер Пивник (Словакия) – 6:1, 6:2
  • Владан Тадич (Босния, 7) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 6:1, 3:6, 10:6

Второй круг

  • Тимофей Милованов (Украина) – Даниэл Батишта (Португалия, 13) – 3:6, 0:2 RET

Одиночный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – Кирилл Киватцев (5) – 18.03, 11:00

