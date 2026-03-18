  4. Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах

Тренер вряд ли возглавит клуб из Львова

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Журналист Виктор Вацко сообщил, что Игорь Йовичевич вряд ли возглавит «Карпаты» во второй раз. После ухода из польского «Видзева» хорватский тренер решил до лета не брать новую команду.

Причиной отказа от работы во Львове называют длительные неприязненные отношения с руководителем клуба Русолом, которые тянутся еще со времен работы обоих в «Днепре-1». Тогда между тренером и его помощниками возникли финансовые споры: Йовичевич добился выплат через суд, а его ассистенты компенсации не получили.

Учитывая это, шансы на возобновление сотрудничества между Йовичевичем и «Карпатами» считают близкими к нулю, хотя окончательно исключать вариант возвращения тренера нельзя.

Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
